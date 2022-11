Risultati Powerball: Disegnare numeri vincenti non garantisce il successo; Jackpot della lotteria a $ 1,5 miliardi

Il jackpot Powerball continua a crescere dopo che nessuno ha vinto il grande jackpot nell’estrazione di mercoledì sera.

I numeri vincenti estratti mercoledì sera per il jackpot da 1,2 miliardi di dollari sono stati: 2, 11, 22, 35, 60 e un Powerball 23 rosso.

Dopo che nessuno ha vinto, il jackpot è ora cresciuto fino a $ 1,5 miliardi, il terzo premio della lotteria più grande nella storia degli Stati Uniti.

Il primo premio per l’estrazione di sabato ora arriva con un’opzione in contanti di $ 745,9 milioni.

Sebbene nessuno abbia vinto il primo premio, ci sono stati diversi piccoli vincitori. I biglietti vincenti da 2 milioni di dollari sono stati venduti in Arkansas, Montana e New Jersey. Biglietti per un valore di oltre 1 milione di dollari sono stati venduti in Arizona, California, Colorado, Georgia, Maryland, Minnesota, Carolina del Nord, New Jersey, New York, Oregon, Texas e Virginia.

Il più grande jackpot della lotteria di tutti i tempi nel 2016 è stato il premio Powerball da 1,5863 miliardi di dollari, con tre vincitori in California, Florida e Tennessee che condividevano il primo premio.

Powerball si gioca in 45 stati, il Distretto di Columbia, Porto Rico e le Isole Vergini americane. Le probabilità di vincere il jackpot Powerball sono 1 su 292 milioni e i biglietti sono $ 2 ciascuno.

