Risultati della Presidents Cup 2022, risultati: copertura in tempo reale, classifiche, aggiornamenti sul golf, programma per il giorno 2 di venerdì

Gli Stati Uniti sono in vantaggio per 4-1 nel Day 2 della Presidents Cup 2022 al Quail Hollow Golf Club. L’America sembrava a casa a Charlotte e sembrava che gli americani avrebbero vinto la loro 12a Coppa dei Presidenti. Aggiungendo al loro dominio nel quartetto di giovedì, ora rivolgono la loro attenzione al fourball, dove la squadra americana è stata legata alla squadra internazionale dal 2007.

La squadra internazionale manda per primo Adam Scott, nonostante abbia lottato duramente nel Day 1 con il membro veterano della squadra d’oltremare Hideki Matsuyama, che sarà accoppiato con il collega australiano Cameron Davies mentre la coppia mira a battere la coppia americana di Justin Thomas e Jordan Spieth. In totale, verranno disputate cinque partite a quattro palle mentre la squadra di Trevor Immelman cercherà di tornare in lizza.

Nonostante tutti i contrari, uno svantaggio di tre punti all’inizio di un torneo è insormontabile per una squadra in trasferta, come hanno dimostrato gli Stati Uniti al Royal Melbourne nel 2019. In Australia, gli Stati Uniti hanno perso la prima sessione con lo stesso punteggio di 4-1, prima di alzare la Presidents Cup con una vittoria per 16-14 nel fine settimana. Sebbene le possibilità che la squadra internazionale replichi questa impresa sono scarse, rimane una possibilità per il secondo giorno dell’evento.

Risultati e risultati della President Cup 2022

Giorno 2 — Quattro Palle

1 Jordan Spieth e Justin Thomas 3 FINO A 15 Adam Scott e Cameron Davies 2 Scotty Scheffler e Sam Burns 1 FINO a 15 Sungjae Im e Sebastian Munoz 3 Cameron Young e Kevin Kisner In allegato fino a 14 Mito Perera & C. Besudenhout 4 Patrick Cantlay e Sander Schaffel 5 FINO A 13 Hideki Matsuyama e Tom Kim 5 Billy Horschel e Max Homa 1 FINO a 12 Corey Connors e Taylor Pendrith

