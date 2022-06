Risultati del Draft NBA 2022, presi: gli esperti di trucchi magici prendono Pavlo Pancero n. 1, confuso

Questo giorno ed età di solito non sono una grande sorpresa nel draft NBA, ma poiché giovedì sera ha iniziato a essere importante, Orlando Magic ha selezionato Duke Forward Paulo Panzero come testa di serie numero 1. Per settimane si aspettavano che Jabri Smith venisse portato fuori dall’Auburn e non era ancora chiaro se si trattasse di un servizio fotografico completo o se avessero cambiato idea all’ultimo minuto.

Si dice che The Magic non abbia mai condotto Panzero per un allenamento formale o un’intervista a Orlando, suggerendo che questo potrebbe essere l’ultimo.

Ad ogni modo, l’Oklahoma City Thunder ha poi spinto il grande uomo fuori da Gonzaga come previsto, mentre gli Houston Rockets sono entrati tra i primi tre con Smith. I razzi potrebbero essere stati pianificati a Panzero, ma Smith avrebbe dovuto abbinarsi bene con Johnson Green per un forte tiro in avanti.

Ovviamente, nessun draft potrebbe essere completo senza i Sacramento Kings fuori dagli schemi e, nonostante quasi tutte le previsioni secondo cui Jaden Ivy di Purdue sarebbe stato il chiaro quarto miglior giocatore, hanno preso Keegan Murray, che è arrivato quarto assoluto. Forse si fidavano davvero di Murray, o avrebbero potuto essere cauti nel mettere in guardia per la terza volta la loro prima scelta.

Ad ogni modo, ha funzionato per i Detroit Pistons che sono stati felici di prendere l’Ivy al numero 5. Dopo la prima scelta di Kate Cunningham l’anno scorso, ora hanno creato un fantastico campo di difesa giovane.

