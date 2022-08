Risultati del college football, calendario, partite di oggi: Nebraska vs. Inizia l’azione della settimana 0 di Northwestern

La stagione calcistica universitaria 2022 è finalmente arrivata. Con 22 delle 131 squadre FBS in azione, la settimana 0 offre diversi giochi che aiuteranno i fan ad avere un assaggio di ciò che è in serbo per i prossimi mesi. Anche se non ci sono squadre AP Top 25 in campo sabato, ci sono alcune trame avvincenti che faranno parte della lista.

Un incontro Big Ten tra Nebraska e Northwestern in Irlanda, con entrambe le squadre che cercano di riprendersi dalle poco brillanti campagne del 2021. Florida State, Illinois, North Carolina e Vanderbilt opereranno dalla classifica Power Five. A coronare la serata c’è una resa dei conti unica della conferenza in cui Vanderbilt si reca alle Hawaii per la prima partita per l’allenatore dei Rainbow Warriors Timmy Chang.

CBS Sports Network ha alcuni giochi che vanno in onda dal vivo da mezzogiorno a mezzanotte. CBS Sports sarà qui in ogni fase del percorso per tenerti aggiornato con gli ultimi punteggi, momenti salienti e trame durante la giornata. Est in ogni momento

Risultati del college football, calendario: settimana 0

Austin Bay a Western Kentucky — Mezzogiorno su CBS Sports Network — Tracker di gioco

Nebraska vs Northwestern — 12:30 Fox — Tracker di gioco

Idaho State all’UNLV – 15:30 su CBS Sports Network

Wyoming in Illinois – 16:00 su Big Ten Network

Charlotte alla FAU – 19:00, CBS Sports Network

Vanderbilt alle Hawaii — 22:30 su CBS Sports Network

Dai un’occhiata al tabellone segnapunti completo della settimana 0