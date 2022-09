Risultati del college football, calendario, classifiche NCAA dei primi 25, partite di oggi: Michigan, Texas A&M in azione all’inizio

Il primo sabato completo del college football è finalmente arrivato. La settimana 1 raggiunge il culmine con un fitto programma di partite da mezzogiorno ET al calcio d’inizio delle 23:59 delle Hawaii contro il Kentucky occidentale. Venti squadre classificate nella Top 25 di AP saranno in azione con incontri di grande successo in tutta la lista, quindi sarà una giornata piena di drammi e trame mentre la storia della stagione 2022 inizierà a prendere forma.

No. 6 Texas A&M, n. 8 Michigan e n. 13 NC State aiuta ad avviare l’azione nella prima finestra della giornata. Gli Aggies e i Wolverines sono i favoriti rispettivamente contro Sam Houston e Colorado State, mentre il Wolfpack potrebbe fare un test mentre affrontano una squadra della Carolina dell’Est che restituisce diversi giocatori chiave da una squadra 7-5. Le partite pomeridiane offrono risultati ancora migliori, incluso il campione nazionale in carica n. 3 Georgia e n. 11 Oregon, n. Include anche un incontro tra il n. 19 dell’Arkansas e il n. 23 di Cincinnati.

Il programma serale prevedeva Florida vs. 7 Utah, incontri tendone con implicazioni nazionali al n. 2 contro lo stato dell’Ohio e il numero 5 di Notre Dame. CBS Sports sarà qui in ogni fase del percorso per tenerti aggiornato con gli ultimi punteggi, momenti salienti e trame per tutta la serata. Est in ogni momento

Risultati del college football, calendario: settimana 1

Sam Houston n. 6 Texas A&M — Rete SEC — Tracker di gioco

Stato del Colorado n. 8 Michigan — ABC — Tracker di gioco

No. nella Carolina dell’Est. 13 Stato NC — ESPN — Tracker di gioco

Arizona a San Diego State — 15:30 CBS — Esami esperti, Anteprima

No. 11 Oregon contro n. 3 Georgia (Atlanta) — 15:30 ABC — Esami esperti, Anteprima

UTEP n. 9 in Oklahoma — 15:30 su Fox

No. 23 Cincinnati n. 19 in Arkansas — 15:30 su ESPN

Rice alle 14 USC – 18:00 su Pac-12 Network

No. in Florida. 7 Utah — 19:00 su ESPN — Esami esperti, Anteprima

Stato dello Utah n. 1 Alabama — su rete SEC 19:30

No. 5 Notre Dame n. 2 a Ohio State — 19:30 su ABC — Esami esperti, Anteprima

Dai un’occhiata al tabellone segnapunti completo della settimana 1

