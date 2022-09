Rilascio di Apple iOS 16 fissato per domani; Alcune delle straordinarie funzionalità fornite con il tuo iPhone

Apple rilascia iOS 16 il 12 settembre. Ecco le nuove funzionalità che otterrai in iOS 16.

Mela Pronto per la pubblicazione iOS 16 domani, 12 settembre. iOS 16 porterà nuove funzionalità di personalizzazione e migliorerà l’esperienza di iPhone per gli utenti. “iOS 16 migliora iPhone con funzionalità di personalizzazione completamente nuove, approfondimenti più approfonditi e modi semplici per comunicare e condividere. Disponibile dal 12 settembre”, ha affermato Apple. Inoltre, secondo le indicazioni fornite da A Twitter Utente-AppleTrack, Apple lo ha confermato fretta tramite SOS Satellitare Verrà lanciato a novembre come parte di iOS 16.1.

“Apple ha confermato che Emergency SOS via Satellite verrà lanciato a novembre come parte di iOS 16.1”, ha twittato AppleTrack. Apple ha rilasciato quattro modelli di iPhone 14: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. Serie Apple Watch 8, Ultra Watch, Watch SE, AirPods Pro 2 al suo evento Far Out il 7 settembre. Inoltre, tutti i modelli di iPhone 14 supporteranno iOS 16. Inutile dire che altri iPhone come iPhone X, iPhone 11, iPhone 12 ecc. iPhone 13 E molti altri avranno iOS 16.

Vuoi vedere le funzionalità di iOS 16? Ecco tutto ciò che devi sapere.

Le 10 principali funzionalità di iOS 16

1. Schermata di blocco: Ottieni tutti i nuovi modi per personalizzare la schermata di blocco. Visualizza i tuoi preferiti Fotografie, personalizza gli stili dei caratteri e visualizza una raccolta di widget per ottenere informazioni a colpo d’occhio. Puoi farlo anche tu Clic La schermata di blocco tutto il giorno, toccala e tienila premuta, quindi scorri via.

2. Crea più schermate di blocco: Ora puoi creare diverse schermate di blocco, ognuna con uno sfondo e uno stile unici, e passare facilmente da una all’altra. Sfoglia la galleria di sfondi con foto consigliate e raccolte a tema per trovare ispirazione.

3. Widget dello schermo di blocco: Puoi scegliere di visualizzare una raccolta di widget come parte della schermata di blocco per visualizzare informazioni come Tempo atmosfericoOra, data, livelli della batteria, eventi imminenti del calendario, allarmi, fusi orari e avanzamento del ciclo di attività.

4 Notifiche: Puoi visualizzare le notifiche sulla schermata di blocco nella visualizzazione elenco espanso, in pila o nascosta. E le notifiche vengono visualizzate nella parte inferiore dello schermo in modo che rimangano fuori mano.

5. Imposta facilmente la messa a fuoco: Un nuovo sistema ottimizzato per Focus ti consente di scegliere quali app e persone desideri ricevere le notifiche consentendole o disattivandole. Combina la schermata di blocco con il tuo Focus in modo che l’aspetto del tuo iPhone corrisponda a come desideri utilizzarlo al momento. Con uno swipe, puoi passare dal tuo focus personale al tuo centro di lavoro con i widget che mostrano gli appuntamenti imminenti e gli elenchi di cose da fare.

6. Libreria di foto condivise di iCloud: Arriverà entro la fine dell’anno. Puoi condividere una libreria di foto con la tua famiglia e una libreria di foto iCloud separata con un massimo di cinque persone. Tutti hanno le stesse autorizzazioni per aggiungere, modificare ed eliminare foto in una libreria condivisa. I preferiti, i titoli e persino le parole chiave vengono sincronizzati, quindi se si organizza la raccolta, tutti ne traggono vantaggio.

7. Messaggi: Puoi modificare il messaggio che hai appena inviato o inviare l’ultimo messaggio nella sua interezza. Se non puoi rispondere in questo momento e vuoi tornare più tardi, puoi contrassegnare un messaggio come non letto. Un messaggio può essere modificato fino a 15 minuti dopo l’invio. Non inviare alcun messaggio per 2 minuti dopo l’invio.

8. Posta: La ricerca intelligente migliora i risultati correggendo gli errori di battitura e utilizzando i sinonimi per i termini di ricerca. Dal momento in cui inizi a cercare nei messaggi di posta elettronica, vedrai una visione migliore del contenuto condiviso e altro ancora. Riceverai una notifica se dimentichi di aggiungere una parte importante del tuo messaggio, come un allegato o un destinatario.

9. Safari: Condividi schede e segnalibri, invia messaggi e avvia FaceTime direttamente da Safari. Sia che tu stia programmando un viaggio con gli amici o che stia acquistando un letto con il tuo partner, puoi condividere tutte le schede in un unico posto. Se trovano qualcosa di meglio, possono anche aggiungere schede.

10. Casa: L’app Home è stata ricostruita per essere ancora più efficiente e affidabile. Esplora tutti i tuoi accessori per la casa intelligente nella scheda Home riprogettata. Nuove categorie per clima, illuminazione, sicurezza e altro ti consentono di accedere alle parti correlate con un solo tocco. E la visualizzazione multi-camera mette le tue telecamere smart home in primo piano e al centro.

Ci sono molte altre funzionalità di cui puoi usufruire. Controllalo qui. https://www.apple.com/in/ios/ios-16/features/.