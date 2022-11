Record di jackpot Powerball da 1,9 miliardi di dollari ritardato dai protocolli di sicurezza

CNN

La lotteria della California ha annunciato lunedì sera che sta ritardando l’estrazione del Powerball perché i funzionari hanno bisogno di più tempo per completare i protocolli di sicurezza.

Il ritardo è causato da una lotteria partecipante che richiede più tempo per elaborare le sue vendite, ha affermato la Multistate Lottery Commission in una dichiarazione alla CNN. Il sorteggio è programmato anche dopo che tale procedura è stata completata.

Prima, Lo ha detto la lotteria della California“Powerball ha severi requisiti di sicurezza che tutte le 48 lotterie devono soddisfare prima che possa avvenire un’estrazione” e una lotteria partecipante ha bisogno di tempo aggiuntivo per soddisfare tali requisiti prima di tenere un’estrazione.

“Una volta completati i protocolli di sicurezza richiesti, l’estrazione sarà condotta sotto la supervisione di funzionari di sicurezza della lotteria e revisori indipendenti. I numeri vincenti verranno rilasciati non appena saranno disponibili”, ha affermato la California Lottery.

Nel seguente AggiornamentoLa lotteria della California ha affermato che il ritardo era in vigore da martedì mattina a causa di un problema in un altro stato.

“Ciò non è dovuto a un ritardo nella lotteria della California. Al momento non c’è un tempo stimato per l’estrazione”, ha affermato la lotteria della California, che rilascerà i numeri vincenti. Account Twitter E Sito web Quando sono disponibili.

Il ritardo per la tanto attesa estrazione arriva quando il jackpot della lotteria Powerball ha raggiunto $ 1,9 miliardi lunedì. Lotteria della CaliforniaÈ stato il più grande premio del Lotto mai assegnato, proprio come volevano i suoi organizzatori Cambiate le quote nel 2015.

Nessun biglietto vincente è stato venduto per l’estrazione di 1,6 miliardi di dollari di sabato, il più grande premio del lotto mai assegnato. Alla fine ha vinto il jackpot Powerball 3 agosto in Pennsylvania.

Quel valore del jackpot è l’importo che un vincitore riceverà se prendesse 30 rate annuali graduate, sebbene un vincitore possa anche scegliere un’opzione in contanti per ricevere una somma forfettaria di valore inferiore. Per il jackpot di 1,9 miliardi di dollari, il vincitore può scegliere tra ricevere Pagamenti equivalenti di circa $ 63 milioni in 30 anni O un valore totale in contanti di circa $ 929 milioni.

è enorme Powerball Il jackpot è stato vinto a gennaio 2016, con tre vincitori che si sono divisi un premio pubblicizzato come $ 1,586 miliardi. Ciascuno ha preso la sua parte del valore in contanti, che è ammontato a $ 983,5 milioni.

Sì, ciò significa che il valore in contanti dell’attuale jackpot “record” di $ 1,9 miliardi è inferiore al valore in contanti del jackpot di $ 1,586 miliardi di sei anni fa. Puoi dire grazie Recenti rialzi dei tassi da parte della Federal Reserve Per quella contraddizione.

Le estrazioni Powerball si tengono ogni lunedì, mercoledì e sabato alle 22:59.

Il Powerball si gioca a $ 2 per biglietto e i giocatori scelgono tra cinque palline bianche numerate da 1 a 69 e una Powerball rossa numerata da 1 a 26. Se un giocatore ottiene tutti e sei i numeri corretti, vince il jackpot più grande.

Possibilità di vincere il jackpot indovinando tutti e 5 i numeri e il numero Powerball Uno su 292,2 milioni.

Prima del 2015, le palline bianche erano numerate da 1 a 59 e le powerball erano numerate da 1 a 35. Modificare Questo significa giocatori d’azzardo Ci sono più possibilità di vincere premi più piccoli, ma peggiori probabilità di vincere il jackpot, facendo crescere i grandi numeri fino a raggiungere dimensioni record.

“Questo gioco Powerball offre esattamente ciò che vogliono i nostri giocatori”, ha dichiarato il presidente del team di prodotti Powerball Drew Switko in una dichiarazione prima del sorteggio di sabato. “Stiamo assistendo alla storia nella realizzazione di questo jackpot da $ 1,6 miliardi! E la cosa eccitante è che la corsa ha già prodotto milioni di vincitori, con quasi 100 giocatori che hanno vinto premi del valore di $ 1 milione o più.