Record di fuoricampo della MLB: elenco della maggior parte dei fuoricampo in una stagione, pareggiato al 60esimo posto da Aaron Judge.

Yankees Giudice pigro Aaron Martedì sera ha segnato il suo 60esimo fuoricampo della stagione, nella 147a partita della stagione degli Yankees. Questa è davvero una campagna storica in quanto Judge guida le major in home run, RBI, run, percentuale di base, percentuale di slugging, OPS, OPS+, basi totali, WAR e altro. Guida anche l’AL nella media di battuta, il che significa che dovrebbe essere un vincitore della Triple Crown ormai. Solo Miguel Cabrera lo ha fatto nel 2012 negli ultimi 55 anni.

Complessivamente, Judge ha raggiunto .316/.419/.703 (214 OPS+) con 60 fuoricampo, 128 RBI, 123 run, 16 basi rubate e 9,7 WAR. Quasi tutto esce da quella linea, ma sono per lo più 60 homer.

Qualcuno potrebbe avere delle domande su quel marchio, quindi andiamo a sporcarci le classifiche di tutti i tempi. Solo i fatti qui.

La maggior parte degli home run in una sola stagione, MLB

1. Barry Bonds, 73, 2001

2. Mark McGuire, 70, 1998

3. Sammy Sosa, 66 anni, 1998

4. Mark McGuire, 65, 1999

5. Sammy Sosa, 64, 2001

6. Sammy Sosa, 63, 1999

7. Roger Morris, 61, 1961

Q8. Aaron Judge, 60 anni, 2022

T8. Babe Ruth, 60 anni, 1927

T10. Giancarlo Stanton, 59, 2017

T10. Babe Ruth, 59 anni, 1921

La maggior parte dei fuoricampo in una sola stagione, American League

1. Roger Morris, 61, 1961

T2. Aaron Judge, 60 anni, 2022

T2. Babe Ruth, 60 anni, 1927

T4. Hank Greenberg, 58, 1938

T4. Jimmy Fox, 58 anni, 1932

6. Alex Rodriguez, 57, 2002

T7. Ken Griffey Jr., 56 anni, 1998

T7. Ken Griffey, Jr., 56 anni, 1997

T9. José Bautista, 54 anni, 2010

T9. Alex Rodriguez, 54 anni, 2007

T9. David Ortiz, 54, 2006

T9. Topolino Mantello, 54, 1961

T9. Babe Ruth, 54 anni, 1928

T9. Babe Ruth, 54 anni, 1920

La maggior parte dei fuoricampo in una sola stagione, National League

1. Barry Bonds, 73, 2001

2. Mark McGuire, 70, 1998

3. Sammy Sosa, 66 anni, 1998

4. Mark McGuire, 65, 1999

5. Sammy Sosa, 64, 2001

6. Sammy Sosa, 63, 1999

7. Giancarlo Stanton, 59, 2017

8. Ryan Howard, 58, 2006

9. Luis Gonzalez, 57, 2001

10. Hack Wilson, 56, 1930

Il più veloce a 60 fuoricampo (per partite di squadra)

1. Barry Bonds, 141 giochi, 2001

2. Mark McGwire, 142 giochi, 1998

3. Aaron Judge, 147 giochi, 2022

4. Sammy Sosa, 148 giochi, 1999

5. Sammy Sosa, 149 giochi, 1998

6. Babe Ruth, 154 giochi, 1927

7. Mark McGwire, 155 giochi, 1999

8. Sammy Sosa, 157 giochi, 2001

9. Roger Morris, 159 giochi, 1961

Il più veloce a 61 fuoricampo (per partite di squadra)

T1. Barry Bonds, 144, 2001

T1. Mark McGuire, 144, 1998

3. Sammy Sosa, 149, 1999

4. Sammy Sosa, 150, 1998

5. Mark McGuire, 156, 1999

6. Sammy Sosa, 158, 2001

7. Roger Morris, 163, 1961

Il più veloce a 62 fuoricampo (per partite di squadra)

1. Barry Bonds, 144, 2001

2. Mark McGuire, 145, 1998

3. Sammy Sosa, 150, 1998

T4. Mark McGuire, 157, 1999

T4. Sammy Sosa, 157, 1999

6. Sammy Sosa, 160, 2001

Quindi, come puoi vedere, ciò che Judge sta facendo nel 2022 è davvero storico. Ha altre 15 partite per superare Maurice e stabilire un nuovo standard dell’American League per l’impresa casalinga di una sola stagione. Il giudice cercherà di pareggiare (e possibilmente battere) il record giovedì sera contro i Red Sox.