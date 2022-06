Rebel Wilson: LGBTQ + Team condanna SMH “terribile” rifiuta l’attore uscente di SMH | Wilson ribelle

Quando è stato contattato dal Sydney Morning Herald in merito alla sua nuova relazione, il capo di LGBTIQ + Health Australia ha affermato che Rebel Wilson è stato spinto in una “situazione terribile”.

Stella di Hollywood È stato rivelato venerdì Aveva una relazione con la stilista americana Ramona Acuroma, che l’ha spinta a esprimere le sue congratulazioni. Ma poi è scoppiata la polemica L’Herald ha riferito sabato Volendo fare la storia l’ha contattata giovedì.

Harold diede a Wilson due giorni per rispondere. Dopo aver rivelato la sua storia, il suo autore, Andrew Hornary, ha detto che il giornale è stato “notato” e che il precedente contatto di Wilson è stato un “grosso errore”.

In una nota ai lettori lunedì, l’editore dell’Herald Bevan Shields ha affermato che il giornale non ha pubblicato Wilson, ma “ha semplicemente posto domande e includeva una scadenza per rispondere alla pratica di routine”. Il presentatore radiofonico della ABC Rafael Epstein lo ha definito “disgustoso”.

Nicky Bath, CEO di LGBTIQ + Health Australia, ha affermato che esiste un processo attraverso il quale le persone esprimono la propria sessualità e che si tratta di un momento intensamente personale e vulnerabile.

“Queste sono decisioni personali”, ha detto. “A chi esprimi per la prima volta, come lo fai, quando lo fai.

“Quando le persone fanno coming out, la questione importante è che hanno deciso di farlo e c’è il giusto supporto intorno a loro per rendere pubblica una parte importante della loro vita.

“Mettere pressione su te stesso per uscire allo scoperto non aiuta davvero e ha un impatto [people’s] Salute mentale. “

Venerdì mattina, Wilson è andato su Instagram con l’hashtag #loveislove, pensando “La Disney sta cercando un principe”.

“Ma questa volta avevo davvero bisogno di una principessa Disney”, ha scritto.

Sabato, giovedì mattina, Hornery ha scritto in un’e-mail ai rappresentanti di Wilson che aveva “due giorni per commentare la sua nuova relazione con la designer del tempo libero di Los Angeles Ramona Acroma”.

“Grande errore”, ha scritto Hornary. “Wilson voleva vedere la storia.”

“Sono affari loro per coloro che escono insieme”, ha scritto, ma Wilson “ha nutrito volentieri tale curiosità quando aveva un ragazzo di caccia a portata di mano”. È improbabile che Wilson abbia sperimentato l’omosessualità e ha scritto che “l’orientamento sessuale non è più qualcosa da nascondere”.

Domenica, Wilson ha twittato che era “una situazione molto difficile” e che stava cercando di gestirla con compassione.

Scudi ha scritto Se il nuovo partner di Wilson fosse stato un uomo, il giornale avrebbe posto la stessa domanda. Shields ha detto che non aveva preso alcuna decisione su cosa avrebbe pubblicato o cosa avrebbe pubblicato, ma che qualsiasi decisione sarebbe stata informata da qualsiasi risposta di Wilson.

“Questo non è un messaggio coerente”, ha scritto. “Congratulazioni a Wilson e Acroma.”

Sebbene la comunità consideri le persone LGBTI “tutto sotto la pioggia”, la verità è che “l’omosessualità è viva e vegeta in Australia”, ha detto Bath.

“È molto deludente trovarsi in questa situazione, sapendo che entro il 2022 le persone con LGBTIQ+ avranno una maggiore salute mentale. [issues]”Egli ha detto.

Ha detto che il coming out dovrebbe essere un momento felice per le persone per parlare di chi sono e che il processo per Wilson è stato “rovinato” dall’Herald. Ha indicato il Press Council of Australia Standard di praticaSi riferisce alla necessità di rispetto e consenso nel discutere l’identità sessuale o di genere di una persona.

Shields e l’Herald sono stati contattati per ulteriori commenti.