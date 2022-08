Rakesh Jhunjhunwala, il “Warren Buffet of India”, è morto all’età di 62 anni.

MUMBAI, 14 ago (Reuters) – L’investitore azionario Rakesh Jhunjhunwala, noto come il “Warren Buffett dell’India” con un patrimonio netto di 6 miliardi di dollari, è morto domenica all’età di 62 anni, ha detto la sua famiglia.

Jhunjhunwala, un dottore commercialista dello stato desertico del Rajasthan, iniziò ad acquistare azioni mentre era al college e gestiva una società di compravendita di azioni chiamata RARE Enterprises.

“Rakesh-ji è morto circondato dalla sua famiglia e dai suoi stretti collaboratori”, ha detto a Reuters un membro della famiglia, usando un termine di rispetto.

La causa della morte non è stata immediatamente annunciata.

Jhunjhunwala, il promotore della nuova compagnia aerea low cost indiana Agasa Air, è apparso al suo lancio pubblico pochi giorni fa. Ha una moglie e tre figli.

Uomini d’affari e banchieri di Mumbai, la capitale finanziaria dell’India, sono stati associati a lui per più di 30 anni, affermando che le eccellenti capacità comunicative di Jhunjhunwala hanno aiutato i piccoli investitori a comprendere il mercato azionario. La sua conoscenza dell’economia e delle istituzioni lo ha reso un personaggio televisivo popolare.

Le gare di Jhunjhunjhwala includono diverse società gestite dal Tata Group, uno dei più grandi conglomerati dell’India. Questo include Tata Motors (TAMO.NS)Il produttore di orologi Titan (TITN.NS)Tata comunicazioni (TATA.NS) e Indian Hotels Co (IHTL.NS)Gestisce Taj Hotels.

Altri investimenti includono Indiabulls Housing Finance (INBF.NS)Assicurazione sanitaria stellare (STAU.NS) e la Federal Reserve Bank (FED.NS)

“Siamo profondamente addolorati”, ha detto in una nota Agasa Air, co-fondatrice di Jhunjhunwala. “Noi di Agasa non possiamo ringraziare abbastanza il signor Jhunjhunwala per aver creduto in noi e per aver riposto la sua fiducia in noi per costruire una compagnia aerea di livello mondiale”.

Anche importanti politici e imprenditori hanno pianto la sua morte sui social media.

“Rakesh Jhunjhunwala è irrefrenabile”, ha twittato il primo ministro Narendra Modi.

“Vita, umorismo e intuizione, lascia un contributo indelebile al mondo della finanza. Era anche appassionato del progresso dell’India. La sua scomparsa è rattristata. Le mie condoglianze alla sua famiglia e ai suoi fan”.

Modi ha concluso con “Om Shanti”, un appello alla pace.

Uday Kotak, amministratore delegato di Kotak Mahindra e un amico dei tempi della scuola, ha affermato che Jhunjhunwala “credeva che le azioni stessero sottovalutando l’India” e aveva ragione.

“Sorprendentemente acuto nella comprensione dei mercati finanziari”, ha twittato Kodak. “Abbiamo parlato regolarmente e parlato molto durante il covid. Ci mancherai Rakesh!”

