Rafael Nadal e Novak Djokovic si incontrano nei quarti di finale dell’Open di Francia

“La partita con Djokovic potrebbe essere la mia ultima partita qui”, ha detto Nadal domenica. “Conosco Roland Karros di giorno, mi piace giocare di giorno. Ho passato una situazione difficile ai miei piedi e non so cosa accadrà nella mia vita.

Nonostante quella richiesta, gli organizzatori dell’Open di Francia non ci credevano o forse c’erano obblighi contrattuali nei confronti di Amazon Prime Video, che possiede i diritti delle sessioni notturne in Francia.

Poiché la straordinaria semifinale tra i due agli Open di Francia dello scorso anno è diventata una dopo essere iniziata nel pomeriggio, la n. Il 59 sarà una partita notturna.

“Purtroppo, ogni anno giocano qui un turno prima”, ha detto l’allenatore di Djokovic Koran Ivanisevic. “Era la finale due anni fa. Erano le semifinali l’anno scorso e i quarti di finale ora, ma sono i migliori quarti di finale nella storia degli Open di Francia.

I loro precedenti due quarti di finale al Roland Garros non sono stati davvero un grande scossone. Nella prima partita del 2006, il loro primo incontro a qualsiasi livello, Djokovic si è ritirato per un infortunio dopo aver perso i primi due set.

Nel 2015, Djokovic è diventato la seconda persona a battere Nadal in una caduta prolungata con Nadal, battendolo 7-5, 6-3, 6-1 in finale, come ha fatto in finale. Un’era per Natalie agli Open di Francia. Ha vinto altre quattro volte.

Ma Djokovic è diventato il primo giocatore a battere Natale due volte agli Open di Francia lo scorso anno, culminando in intensità e tirando 3-6, 6-3, 7-6 (4), 6-2. Nadal ha lottato con il piede e l’abilità di Djokovic nel terzo set, prima di svanire nel quarto.