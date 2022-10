Putin dà un indirizzo di alto livello in Russia: annunci in diretta

Ritratto del principe Grigory Alexandrovich Potemkin. debito… Immagini d’arte/Immagini del patrimonio tramite Getty Images

KIEV, Ucraina — Mentre le forze russe occupano Kherson e Mosca si affretta a rinforzi in vista di una battaglia strategica per il porto meridionale, i governanti per procura nominati dal Cremlino della città hanno inviato una delegazione in una speciale chiesa di pietra del 18° secolo.

Furono mandati a rubare le ossa del principe Grigory Alexandrovich Potemkin.

Il ricordo del generale del 18° secolo è vivido per coloro che al Cremlino hanno restaurato l’impero russo. Fu Potemkin a convincere la sua amante Caterina la Grande ad annettere la Crimea nel 1783. Fondatore di Kherson e Odessa, cercò di creare un dominio chiamato “Nuova Russia” che si estendeva attraverso quella che oggi è l’Ucraina meridionale fino al Mar Nero. , e quando il presidente Vladimir V. Putin ha invaso l’Ucraina a febbraio, intento a reclamare una parte del suo impero perduto da tempo, ha invocato la visione di Potemkin.

Ora, sig. Con l’esercito di Putin che ha fallito nella sua marcia su Odessa e minacciato di espulsione da Kherson, Mr. I grandiosi piani di Putin sono in pericolo, ma i lealisti del Cremlino hanno ancora fiducia in quello che vedono come il vero impero della Russia.

Ecco perché un gruppo di lealisti del Cremlino si ritirò in una cripta sotto un’unica tomba di marmo bianco all’interno della Cattedrale di Santa Caterina.

Per raggiungere i resti di Potemkin, avrebbero aperto una botola nel pavimento e sarebbero saliti per uno stretto passaggio, secondo coloro che sono andati alla cripta. Lì avrebbero trovato una semplice bara di legno su una piattaforma rialzata, contrassegnata da un’unica croce.

Sotto il coperchio della bara, una piccola borsa sul retro conteneva un numero accuratamente contato del teschio e delle ossa di Potemkin.

Vladimir Zalto, il capo nominato dalla Russia della regione di Kherson, ha detto che i resti di Potemkin sono stati portati in un luogo sconosciuto a est del fiume Dnipro, dove le forze russe potrebbero essersi preparate a ritirarsi mentre le truppe ucraine si avvicinavano alla città.

“Abbiamo portato le spoglie del santo principe dalla cattedrale di Santa Caterina sulla riva sinistra”, ha detto il sig. Salto ha detto in un’intervista trasmessa alla televisione russa. “Abbiamo portato Potemkin con noi.”

Gli attivisti ucraini locali hanno confermato che la chiesa era stata saccheggiata e, insieme alle ossa, sono state rimosse le statue di venerati cavalieri russi.

Simon Sebach Montefiore, l’autore di “Catherine the Great and Potemkin”, è stato contattato dal Cremlino poco dopo la sua pubblicazione nel 2000 e ha detto a Mr. Ma il sig. Montefiore ha detto giovedì che il sig. Ha detto che la lettura della storia da parte di Putin è profondamente imperfetta e che la sua guerra ha ridotto le città ucraine come Mariupol e Mykolayiv a macerie che Potemkin e i primi imperialisti russi hanno contribuito a costruire. (Il termine “Villaggio Potemkin” è stato coniato per descrivere un’attraente facciata costruita per nascondere una situazione spiacevole, anche se il signor Montefiore afferma che il termine è stato attribuito erroneamente al principe, i cui risultati nell’attuale Ucraina erano autentici.)

“Potemkin avrebbe odiato Putin e tutto ciò che rappresentava”, ha detto.

Ma l’importanza delle ossa per la Russia ha sottolineato il “potere della storia e il potere dei cadaveri”, soprattutto quando il Cremlino costruisce le sue ragioni per la guerra su una versione distorta della storia.

I lealisti del Cremlino non hanno fatto alcuno sforzo per coprire il furto. Sig. Salto ha detto: “Queste sono le mie decisioni perché questi sono i miei poteri, i miei doveri e le mie responsabilità”.