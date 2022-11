Punteggio Tennessee vs Carolina del Sud: Spencer Radler esplode per lo shock, abbatte 5 blocchi nella corsa ai playoff

Soddisfatto



Il numero 5 del Tennessee è uscito dalla corsa ai playoff del College Football con una sconfitta per 63-38 contro il South Carolina. I Gamecocks hanno segnato su nove dei loro 10 possedimenti contro i Volunteers in una vittoria per 24-0 nella Carolina del Sud dal 1903, la più grande vittoria nella storia del torneo.

I Gamecocks erano senza running back Marshawn Lloyd e sono entrati dopo una pessima prestazione la scorsa settimana in una sconfitta per 38-6 in Florida. Tuttavia, la Carolina del Sud ha dato il tono all’inizio saltando sui Volunteers 21-7 nel primo quarto. Il quarterback Spencer Radler si è connesso su passaggi di touchdown di 60, 19 e 11 yard per scioccare una traballante difesa del passaggio del Tennessee.

Radler era traballante nella sua prima stagione al South Carolina, lanciando per otto touchdown e nove intercettazioni, ma ha mostrato le abilità del braccio che lo hanno reso uno dei quarterback più quotati degli ultimi cinque anni. Il trasferimento in Oklahoma ha lanciato per 438 yard e un record di programma di sei touchdown per distruggere la difesa dei Vols. Il ricevitore largo Antwon Wells Jr. ha aperto la strada con 11 prese per 177 yard, mentre Jaheim Bell e Josh Vaughn hanno avuto due touchdown ciascuno.

Tennessee QB Hendon Hooker ha combattuto, ma i Vols hanno faticato a tenere il passo con la raffica di punti di Camcox. I Volunteers erano in svantaggio per 24-14 nei due quarti centrali, ma la Carolina del Sud è tornata in end zone dietro un drive di 65 yard di nove giocate per salire di 42-31. Hooker ha tirato per 247 yard e tre touchdown, ma Camcox è caduto dopo il punteggio. Grave lesione al ginocchio sinistro. Con Hooker fuori, la Carolina del Sud è andata avanti con un parziale di 21-0 per completare il ribaltamento.

Il quarterback di riserva Joe Milton III è entrato in gioco e ha tirato per 108 yard e un touchdown, ma i Rattlers hanno iniziato con un paio di touchdown solo nel quarto quarto. Lancio da touchdown di Milton a Cedric Tillman a 1:14 dalla fine.

La sconfitta ha ufficialmente escluso il Tennessee dal quadro dei playoff del College Football, con solo una partita contro Vanderbilt rimasta. I Vols erano all’esterno guardando al numero 5 nella classifica CFP e avrebbero potuto passare ai primi quattro dopo la battaglia della prossima settimana tra il numero 2 dell’Ohio State e il numero 3 del Michigan. Tuttavia, due sconfitte e l’incapacità di raccogliere dati chiave in una partita di campionato della conferenza rendono il percorso quasi impossibile. Hooker sarà ulteriormente valutato quando la squadra tornerà a Knoxville, ha detto l’allenatore del Tennessee Josh Huebel.

La vittoria della Carolina del Sud ha segnato una seconda stagione di vittorie consecutive per Shane Beamer mentre i Gamecocks sono passati al 7-4 nella campagna. Il programma ha realizzato questa impresa solo una volta da quando Steve Spurrier si è ritirato nel 2015.