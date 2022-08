Punteggio Patriots vs Panthers: aggiornamenti in tempo reale, canale TV, informazioni sullo streaming, quote per la partita stagionale a Foxborough

I New England Patriots e i Carolina Panthers hanno metà del calcio in agenda.

Mentre il punteggio di questa mostra era in definitiva privo di significato, il New England è avanzato a metà strada, cosa prevedibile dal momento che ha rilasciato la maggior parte dei suoi antipasti, a differenza di Carolina. Mack Jones e l’attacco della prima squadra Patriots sono partiti lentamente e hanno balbettato nei primi due drive, ma hanno avuto un ritmo nel secondo quarto. È lì che hanno messo insieme un drive da 10 giochi e 81 yard che si è concluso con un punteggio impetuoso di Ty Montgomery. Quella fu la fine della serata per Jones, che completò 4 passaggi su 8 per 61 yard.

Nel frattempo, i Panthers erano fuori dalla maggior parte dei loro titolari, trasformando PJ Walker e il debuttante Matt Corral nel colpevole. Il duo si è alternato tra i quarterback mentre gareggiavano per il terzo posto nel roster di 53 uomini di Carolina. Un contrasto al primo round dei Panthers Ikem Ekwonu sarà un fattore importante nella settimana 1 e giocherà venerdì, anche se non è stato un ottimo spettacolo, poiché ha rinunciato a due sack.

Resta sintonizzato su questo blog dal vivo qui sotto mentre l’azione continua a svolgersi. Lì puoi trovare momenti salienti istantanei e analisi degli esperti per tutta la serata.

Come vedere

Data: venerdì 19 agosto | Volta: 19:00 ET

Posizione: Gillette Stadium (Foxborough, MA)

TV: Rete NFL | Flusso: FuboTV+ (Clicca qui)

Seguire: App CBS Sport

Contraddizioni: Patriots -6.5, O/U 38.5