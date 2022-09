Punteggio LSU vs Florida State: aggiornamenti di gioco in tempo reale, risultati del college football, top 25 della NCAA di oggi

La LSU è in testa alla Florida State 17-10 dopo tre quarti a New Orleans mentre l’ultima partita della settimana 1 volge al termine. Il quarterback della FSU Jordan Travis si è collegato con Ontario Wilson per uno strike da 27 yard – Wilson ha fatto una cattura stellare con una sola mano vicino al pilone – per renderlo un gioco da due punti a metà del telaio. Quella commedia includeva una chiamata mirata al linebacker della LSU Ali Gaye, che ha colpito il QB Jayden Daniels con uno sfacciato casco contro casco che avrebbe tenuto Gaye a fare i bagagli per il resto della serata.

Tuttavia, LSU ha addebitato indietro. Aiutati da sanzioni di 30 yard, i Tigers sono andati su un drive da 82 yard con un tuffo di 1 yard di Noah Cain su quarto e gol. Quella spinta è stata la prima volta in tutta la partita in cui la LSU sembrava un’offesa competente, e il pubblico viola e dorato si è animato mentre entrambe le squadre si dirigevano verso il frame finale.

Daniels sta correndo per salvarsi la vita con il fronte difensivo dei Seminoles che vive nel backfield. La pressione ha costretto Daniels a un quarterback “one read and bail”, che ha impedito ai suoi ricevitori di trovare in profondità il campo.

CBS Sports sarà con te ad analizzare tutto ciò che accade mentre la LSU affronta lo stato della Florida. Tienilo bloccato qui per i risultati in tempo reale, l’analisi e i momenti salienti durante il gioco.