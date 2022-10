Punteggio finale della settimana 6 di Giants-Ravens: i Giants hanno battuto i Ravens 24-20, 5-1

East Rutherford, NJ – Il 5-1 Giganti di New York Domenica ha continuato il suo inizio scioccante della stagione NFL 2022 con una vittoria per 24-20 Corvi di Baltimora.

I Giants sono ora 3-3 con i Ravens e il ribaltamento Imballatori di Green Bay Nelle settimane successive, possiede più successo Titani del TennesseeNo. 1 seme nel 2021 Playoff AFC.

In uno spogliatoio esultante dopo la partita, Jihad Ward ha definito i Giants una squadra “non piegata”. Per la seconda settimana consecutiva, i Giants hanno mostrato una rimonta contro una squadra che non avrebbero dovuto battere.

“Non sono andato molto lontano. Mi dispiace. Non sono andato molto lontano; sto solo cercando di fare il possibile per aiutare la squadra il più possibile”, ha detto il capo allenatore Brian Daboll del suo inizio sorprendente della squadra. , possedere e assumersi la responsabilità quando le cose non vanno bene, competere tra loro, giocare. Uno per l’altro. Anche in questo caso, abbiamo giocato sei partite, quindi è ancora una lunga stagione. C’è molto lavoro da fare.

In svantaggio di 20-17, questa intercettazione di Julian Love ha dato ai Giants la possibilità di mettere la palla sulla linea delle 13 yard di Baltimora con 2:50 da giocare.

L’intercetto è stato il primo della stagione dei Giants.

I Giants hanno segnato tre giocate più tardi quando Saquon Barkley è scattato nella end zone dalla linea di 1 yard con 1:43 dalla fine. I Giants hanno ottenuto il primo e il gol nella end zone dopo la penalità di interferenza del passaggio difensivo di Marcus Peters su un tiro destinato a Darius Slayton.

Al successivo possesso di Baltimora, Keivon Thibodeaux ha preso uno strip-sack di Lamar Jackson, ha recuperato la palla sulla linea delle 13 yard dei Ravens e ha siglato la vittoria. Quello fu il primo licenziamento di Thibodeaux nella NFL.

“Kaivon è il presidente”, ha detto Ward.

Thibodaux ha detto di aver pianto dopo la partita.

“In realtà mi sono seduto là fuori e ho pianto perché mi sentivo come se ora fossi nella NFL e ora puoi davvero contribuire e questo è ciò che mi hanno pagato per essere qui. È una bella sensazione essere in grado di farlo.

Dabol ha detto che la difesa “ha giocato meglio quando contava”.

I Giants erano sotto di tre punti 13-10 entrando nel quarto quarto. Baltimora ha preso un vantaggio di 20-10 su un passaggio di atterraggio di Josh Oliver da 12 yarde a Lamar Jackson con 12:54 rimasti.

I Giants hanno risposto con un drive da 12 yard da 75 yard che si è concluso con un passaggio di touchdown da 8 yard da Daniel Jones a Daniel Bellinger. Questo ha pareggiato il punteggio sul 20-17 a 6:01 dalla fine.

Che ha stabilito la fine dei playoff.

Sul 5-1, i Giants hanno già vinto più partite di una stagione fa, quando hanno chiuso 4-13.

Statistiche

Daniel Jones ha concluso la partita 19 per 27 per 173 yard e due touchdown. Aveva un voto di superamento di 112.1. Jones è stato licenziato quattro volte. Jones ha ora guidato quattro drive vincenti in questa stagione, tre dei quali per touchdown consecutivi. I suoi passaggi da touchdown sono andati al rookie tight end Daniel Bellinger e al rookie wide receiver Von’Dale Robinson. Quello fu il primo touchdown della NFL di Robinson.

Tornando al 2021, Jones è ora 8-3 nelle sue ultime 11 partenze.

Bellinger guidò i Giants con cinque ricezioni per 38 yard.

Saquon Barkley ha corso 22 volte per 83 yard e un touchdown.

Kenyon Drake corse 10 volte per 119 yard per Baltimora, inclusa una corsa di atterraggio di 30 yard.

Il tight end dei Ravens, Mark Andrews, aveva 106 yard in ricezione su sette ricezioni.

I Giants vinsero nonostante fossero trattenuti a 406 yard contro le 238 di Baltimora.

Jackson aveva 17 anni su 32 e passava per 210 yard. Si è precipitato sette volte per 77 yard.

I goblin sono inattivi

CB Courtale Great (polpaccio)

WR Kenny Colladay (ginocchio).

S Jason Pinnock (caviglia).

WR Katarious Toney (bicipite femorale).

Bordo Aziz Ozulari (polpaccio)

Mette in risalto

I Giants avevano solo 10 difensori in questo touchdown gestito da Kenyon Drake.

Von’Dale Robinson con il suo primo touchdown NFL.

TD a Jones a Bellinger.

Qual è il prossimo?

I Giants interpreteranno Trevor Lawrence e The Giaguari di Jacksonville. L’ora del gioco è alle 13:00 ET e sarà trasmessa in televisione su FOX.