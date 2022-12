Punteggio Cowboys vs Colts: aggiornamenti in tempo reale, statistiche delle partite, momenti salienti, analisi per “Sunday Night Football”

All’intervallo della settimana 13 di “Sunday Night Football”, i Dallas Cowboys hanno guidato gli Indianapolis Colts 21-13.

L’attacco di Dallas è stato altalenante nel primo tempo, con i Cowboys che muovevano la palla relativamente facilmente su due primi touchdown drive (12 giocate, 73 yard; 6 giocate, 56 yard) e CeeDee Lamb (3 ricezioni, 48 yard). yard; 2 carry, 23 yard) e Toney Pollard (8 carry, 34 yard; 2 ricezioni, 15 yard) trovarono la end zone, ma dopo due triple e un brutale intercetto di Dak Prescott poche giocate dopo, è stato quasi eliminato.

Indianapolis ha ricevuto due drive a campo corto che si sono trasformati ciascuno in field goal, mentre il primo touchdown della squadra è arrivato su un drive da 79 yard di cinque giocate nel primo quarto. Due grandi giocate hanno visto Indy sfruttare ciascuno degli angoli esterni di Dallas mentre Alec Pierce (1 presa, 45 yard) ha battuto Anthony Brown in profondità nel campo per un grande guadagno e Ashton Tullin (1 presa, 14 yard) ha lavorato Trevon. Dix in doppia mossa per un punteggio da zona rossa.

I Colts hanno avuto la possibilità di riprendere il vantaggio alla fine del secondo quarto, ma un passaggio di Matt Ryan è stato deviato da Brown e poi licenziato dall’ex sicurezza dei Colts Malik Hooker. Il ritorno di Hooker ha portato Dallas in territorio di punteggio, dove Prescott ha trovato Michael Gallup (2 prese, 20 yard) per un touchdown per estendere il vantaggio di Dallas.

I Cowboys continueranno la loro serie di vittorie o i Colts torneranno? Lo scopriremo presto. Nel frattempo, tienilo bloccato sul nostro live blog per tutta la serata mentre ti teniamo aggiornato con statistiche, punteggi e momenti salienti.