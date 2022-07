Proiezioni e punti di atterraggio della free agency NBA aggiornati | Rapporto Bleacher

3 su 5

È stato sorprendente vedere Schroder restare con i Rockets dopo la scadenza dello scambio, poiché sembrava un ottimo candidato per l’acquisizione per unirsi a un contendente. Ha terminato il suo contratto con Houston, The Athletics Kelly Iko Rapporti che ora potrebbe firmare altrove:

“Per quanto riguarda i propri free agent, Dennis Schroder è ricercato a Houston, ma dovrebbe avere una nuova casa entro la stagione 2022-23, hanno detto fonti a The Athletic. Schroder è arrivato alla scadenza commerciale di febbraio e ha portato carriera, esperienza e velocità a una squadra bisognosa, ma con i Daishen Knicks., insieme a Porter, Christopher e Green per sviluppare i giovani talenti, Schroeder ha 28 anni. Gareggia per grandi minuti e in profondità nei playoff”.

Almeno tra le restanti squadre con l’eccezione neutrale ai contribuenti, Miami è la soluzione migliore per Schroder.

Kyle Lowry, 36 anni, ha saltato 19 partite e ha segnato la media del suo punteggio più basso dalla stagione 2012-13 (13,4 punti a partita) nella sua prima stagione con gli Heat. Mentre la guardia del terzo anno Gabe Vincent può ricoprire il ruolo in modo ammirevole, Miami potrebbe usare un altro veterano gestore di palla come assicurazione per Lowry e aiutarlo a mantenerlo fresco per i playoff.

Schroder ha segnato una media di 13,5 punti, 3,3 rimbalzi e 4,6 assist tra Boston Celtics e Rockets ed è a due anni dalla vittoria del titolo di sesto uomo dell’anno con gli Oklahoma City Thunder.

Sarà un backup di Lowry qui, ma potrebbe comunque ottenere minuti decenti per una squadra che è arrivata alle finali della Eastern Conference.

Cerca Schroeder per firmare un accordo di un anno, $ 6,5 milioni di dollari dei contribuenti a Miami per aiutare a mantenere Lowry fresco.