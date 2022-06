Programma TV degli US Open 2022, copertura, streaming live, guarda online, canale, ore del tè da golf al Country Club

Il terzo major della stagione golfistica 2022 è arrivato con polemiche dietro le quinte. Tuttavia, poiché i concorrenti degli US Open 2022 hanno iniziato a ricevere The Country Club, l’USGA si è assicurata che fosse prelevata meno aria possibile dalla barca del suo evento principale. Questa è la prima volta dal 1988 che un campione nazionale viene incoronato a Brooklyn, nel Massachusetts, e alcuni dei migliori concorrenti stanno giocando con grande velocità nel terzo round.

Il campione dei Master Scotty Scheffler ne ha aggiunto uno I secondi nove sono stati un duro lavoro venerdì Per impegnarsi in conflitto. Scheffler mira a diventare il sesto giocatore di golf a vincere il Masters e gli US Open in una sola stagione. Tuttavia, non era il favorito all’inizio della partita. Dopo aver mantenuto il titolo all’RBC Canadian Open, Rory McIlroy, che è entrato in campo più caldo di chiunque altro, ha ricevuto il titolo.

McIlroy ha usato molto la sua velocità Ha iniziato la partita con 67 punti al The Country Club e dopo un inizio difficile venerdì con un doppio spauracchio nella Bar-4, ne ha segnati tre nelle ultime sette buche e ha chiuso con 69. Piombo – la stessa posizione in cui è entrato quel giorno. Se Rory farà il lavoro questo fine settimana, otterrà il suo primo campionato importante dal 2014.

Colin Morikawa è uscito e ha ottenuto un venerdì migliore di chiunque abbia meno di 66 anni con uno sforzo senza boogie per ottenere un vantaggio di 36 buche nelle sue ultime 14 buche. Insieme a lui sul tabellone c’era John Rahm, il battitore dell’Aquila il 14, che ha segnato 67 punti sotto 3, e si è seduto dietro il Marocco con McIlroy, Beau Hossler, Aaron Wise e Hayden Buckley.

Intanto, uomo Crea più titoli Entra nella settimana, Bill Mickelson, Il taglio è fallito Con una folla di altre stelle.

Mentre assistere agli US Open è un sacco di divertimento, guardare il golf sui fantastici palchi di questo sport è un piacere incredibile ogni anno. A CBSSports.com siamo lieti di offrirti la copertura dal Wall of the US Open per tutta la settimana.

Basta parlarne. Ecco come guardare il più possibile gli US Open durante la settimana. Assicurati che sia affiliato con CBS Sports In diretta durante il Round 3 Per tutto il terzo grande periodo dell’anno.

Est in ogni momento

Round 3 – Sabato 18 giugno

Orario di inizio del round 3: 10:00

Streaming in diretta degli Stati Uniti: dalle 10:00 alle 20:00

Copertura del round 3 – Pavone dalle 10:00 alle 12:00

Gruppi speciali – 11:00 USOpen.com, US Open Mobile Apps

Slot esclusivi (11-13) – 12:00 su USAOpen.com, US Open Mobile Apps

Copertura televisiva: 12-20 su NBC, fuboTV (Prova gratis)

Round 4 – domenica 19 giugno

Orario di inizio del round 4: 21:00

Streaming in diretta degli Stati Uniti: dalle 9:00 alle 19:00

Copertura 4 round – 9-10 Pavone

Gruppi speciali – USOpen.com, app mobili US Open alle 10:00

Exclusive Holes (11-13) – 11:00 USOpen.com, US Open Mobile Apps

Prima copertura televisiva: 10:00 sulla rete USA dalle 10:00 alle 12:00 fuboTV (Prova gratis)

Copertura televisiva: 12-19 su NBC, fuboTV (Prova gratis)