Powell parla di un aumento dei tassi da parte della Fed dello 0,5%: aggiornamenti in tempo reale

I funzionari della Federal Reserve rilasceranno sia una decisione sui tassi di interesse che nuove previsioni economiche mercoledì – tassi che Wall Street attende con impazienza mentre gli investitori cercano di capire come sarà la prossima fase della lotta in corso della banca centrale contro l’inflazione.

Gli ufficiali sono diffusi L’incontro dovrebbe aumentare i tassi di interesse di mezzo punto, ma ciò che è ancora più straordinario è il modo in cui prevedono i tassi di interesse nel 2023 e oltre. I banchieri centrali stanno spostando la loro attenzione dalla velocità con cui aumenteranno i tassi a quanto alla fine aumenteranno e per quanto tempo.

Ecco come leggere i numeri diffusi mercoledì.

Trama a punti, decodificata

Quando la Banca Centrale lo pubblica Sintesi delle previsioni economiche Ogni trimestre, gli osservatori della Fed si concentrano ossessivamente su un’area in particolare: il cosiddetto dot plot.

Il dot plot mostra le stime dei 19 politici della Fed per i tassi di interesse fino alla fine del 2022 per i prossimi anni e oltre. Le proiezioni sono indicate da punti disposti su una scala verticale.

Gli economisti prestano molta attenzione a come cambia la gamma delle stime perché può dare un’indicazione di dove è diretta la politica. Anche così, hanno raggiunto il punto medio (attualmente 10°) molto seriamente. Quel funzionario di medio o medio livello viene solitamente citato come una chiara valutazione di dove la banca centrale vede un argomento politico.

La banca centrale sta cercando di lottare Inflazione rapida, e per farlo, i funzionari sperano di aumentare i tassi di interesse abbastanza da frenare la spesa, soffocare gli investimenti e l’espansione delle imprese e raffreddare un mercato del lavoro caldo. La banca centrale ha alzato rapidamente i tassi nel 2022 e sono aumentate anche le aspettative per futuri aumenti.

A giugno, i tassi di interesse ufficiali medi dovrebbero terminare in un intervallo compreso tra il 3,25 e il 3,5 percento, ma saranno invece fissati tra il 4,25 e il 4,5 percento se i politici alzeranno i tassi tanto quanto previsto mercoledì. Il funzionario mediano prevedeva che i tassi salissero al 4,6% nel 2023, secondo l’ultima previsione sui tassi di settembre, ma tale previsione dovrebbe aumentare leggermente nella nuova versione.

Tuttavia, quando i banchieri centrali aumentano i tassi di interesse, possono dire di essere alla fine della strada. Hanno già fatto molto per raffreddare l’economia, e non vogliono strafare e schiacciare la crescita e il mercato del lavoro più del necessario.

Il trucco più importante per leggere questo dot plot? Nota dove i numeri cadono rispetto al piano intermedio a lungo termine. Quel numero è talvolta chiamato tasso naturale, più recentemente Era del 2,5%.. Questo segna la linea di demarcazione teorica tra politica monetaria accomodante e restrittiva.

La banca centrale utilizza il divario tra il tasso sui fondi federali e il tasso naturale per indicare fino a che punto intende spostare l’economia nella zona di contenimento e per quanto tempo vi rimarrà. Per quanto tempo i tassi saranno aumentati è una questione importante al momento.

Le proiezioni sulla disoccupazione saranno fondamentali

La banca centrale si aspetta un tasso di disoccupazione più elevato per contrastare un’inflazione più rapida? La pagina 2 delle previsioni economiche avrà alcune risposte.

Una banca centrale ha due lavori. Dovrebbe raggiungere la massima occupazione e un’inflazione stabile. La disoccupazione è molto bassa, i datori di lavoro assumono costantemente e i salari stanno accelerando fino al 2022, quindi i funzionari ritengono che il loro obiettivo di piena occupazione sia soddisfacente. D’altra parte, l’inflazione è tre volte superiore al loro obiettivo ufficiale.

Con questo in mente, i banchieri centrali sono ora concentrati risolutamente sul riportare sotto controllo i guadagni dei prezzi. Ma se il mercato del lavoro rallenta, la disoccupazione inizia a salire e la crescita dei salari si modera – una serie di eventi che i funzionari ritengono necessari per tornare a aumenti di prezzo lenti e costanti – inizierà la fase più difficile delle manovre della banca centrale. I banchieri centrali devono decidere quanta disoccupazione sono disposti a tollerare e come bilanciare due obiettivi contrastanti.

Il presidente della Federal Reserve Jerome H. Powell ha riconosciuto che il processo di aggiustamento a volte può portare “dolore” alle imprese e alle famiglie. Le proiezioni aggiornate del tasso di disoccupazione della banca centrale mostreranno quanto lui ei suoi colleghi sono disposti a tollerare.

Scopri le prospettive di crescita

La strada verso un alto tasso di disoccupazione è lastricata da una crescita lenta. Per raffreddare il mercato del lavoro e moderare l’inflazione, i funzionari della banca centrale sperano di trascinare la crescita economica al di sotto del suo livello potenziale e inviare un segnale su quanto dovrebbe rallentare e quanto la banca centrale pensa che saranno le sue politiche.

Molti esperti ritengono che un’economia possa raggiungere un certo livello di crescita in un dato anno, sulla base di caratteristiche di base come l’età della sua popolazione e la produttività delle sue imprese. Ora, dopo l’adeguamento all’inflazione, la banca centrale stima che il livello stabile a lungo termine sarà di circa l’1,8%.

L’anno scorso, l’economia è cresciuta molto più forte di così: ha iniziato a surriscaldarsi. Quest’anno la crescita è stata molto debole. La domanda è quanto allentamento la banca centrale ritiene necessario nel 2023 per aiutare i politici a raggiungere il loro obiettivo di inflazione.

Suggerimento: interpreta le stime di inflazione con cautela

Le stime di inflazione nelle previsioni della banca centrale generalmente non forniscono molte informazioni.

Questo perché i banchieri centrali prevedono come si svilupperà l’economia se considerano una politica monetaria “appropriata”. Per qualificarsi come “appropriata” per definizione, la politica monetaria deve riportare gli aumenti dei prezzi verso l’obiettivo medio annuo del 2% della banca centrale per alcuni anni. Ciò significa che le proiezioni di inflazione della banca centrale torneranno sempre all’obiettivo della banca centrale nelle valutazioni economiche.

Se c’è un barlume di applicazione qui, sta vedendo quanto tempo impiegherà la banca centrale a riportare i prezzi al suo livello target. A settembre, i funzionari della banca centrale pensavano che l’inflazione di base, una cifra che toglie i costi di cibo e carburante per realizzare i modelli di prezzo sottostanti, sarebbe stata del 2,1% nel 2025.

Il risultato? Anche in un mondo ideale potrebbe essere una lunga strada per tornare alla normalità.