Pokemon Scarlet e Violet Starter Evolution Guide per Fuecoco, Quaxly e Sprigatito

È arrivata una nuova generazione di Pokemon e, come al solito, hai un’altra scelta tra tre Pokemon iniziali tra cui scegliere. Pokemon Scarlet e Violet non si lasciano alle spalle la tradizione, riportandovi tre adorabili creature che rappresentano i tre tipi base della serie: Fuoco (Fuecoco), Acqua (Quaxley) ed Erba (Sprigatito). Prima di scegliere, potresti voler saperne di più su ciò che alla fine sono diventati attraverso la loro evoluzione, ed è qui che possiamo aiutarti.

Seguono spoiler.

Alla fine, le evoluzioni finali dei tre Pokémon ruotano attorno a diversi tipi di artisti di scena. Di conseguenza, ognuno di loro appare in qualche modo bipede. L’adorabile piccolo Fuego, per esempio, Skelterge, si trasforma in un “Pokemon Cantante” e il suo ingresso nel Pokédex riflette l’aspetto di un cantante d’opera.

Tutti e tre ottengono alcuni sottogeneri insoliti questa volta. Solitamente abbinato alla lotta al fuoco, i fan dei Pokemon hanno ripetuto battute, ma questa volta è l’evoluzione dell’acqua di Quakesley che ottiene il sottogenere del combattimento. Fuecoco si evolve in un tipo Fuoco e Demone, mentre Sprigatito ottiene una combinazione Erba e Oscurità. Ognuno di loro impara anche alcuni altri tipi di mosse: ad esempio, Sprigadito alla fine impara la mossa di tipo fatato Gioca a Ruff.

Qualunque cosa tu scelga, la tua rivale Nemona sceglierà qualcosa di più debole. Ad esempio, se scegli Sprigadito, combatterai costantemente contro Nemona e il suo Quaxley perché l’Acqua è debole per l’Erba. Alla fine ciò che scegli dipende dalle preferenze personali e ci sono sempre molti Pokemon Fuoco, Acqua ed Erba che vagano in natura per colmare le lacune nella tua lista.

Sprigatito – Floragato – Meowscarada (Mago Pokemon) – Erba, scuro

Galleria

Fuecoco – Crocalor – Skeledirge (Pokemon cantante) – Fuoco, demone

Galleria

Quaxly – Quaxwell – Quaquaval (Pokemon Ballerino) – Acqua, Combattimento

Galleria

Se vuoi un percorso più fluido all’inizio del gioco, Fuecoco potrebbe essere la scelta. Mentre le palestre possono tecnicamente essere prese in qualsiasi ordine, i loro capi palestra tendono ad avere Pokemon progressivamente più potenti e non si adattano al tuo livello. Le due palestre più facili sono Buck e Cross, entrambe deboli al fuoco, e Fuecoco ti accelererà all’inizio del gioco fino a quando non costruirai un ampio elenco di mostri. Come bonus, il suo eventuale tipo Spettro aiuterà negli abbinamenti successivi contro altri potenti avversari psichici e spettrali. Per saperne di più su quale ordine giocare in un gioco open world, dai un’occhiata alla nostra guida all’ordine dei badge.

E per ulteriori informazioni su Pokemon Scarlet e Violet, vedi Quanto tempo ci vuole per battere Pokemon Scarlet e Violet?Unisciti a noi Recensione Pokemon Scarlatto e Violetta.