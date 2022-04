Playoff NBA 2022 – LeBron, Kevin Love e altri reagiscono al thriller Brooklyn Nets-Boston Celtics Game 1

Per favore, lo prenderemo più seriamente. I playoff NBA del 2022 sono iniziati alla grande e la prima partita della serie di playoff del primo turno tra Brooklyn Nets e Boston Celtics non fa eccezione. La vittoria di Boston per 115-114 ha dato grande entusiasmo. Jason Tottam E Kyrie Irving.

Tatum (31 punti) ha assicurato la vittoria dei Celtics quando ha preso un passaggio Marco Intelligente, Girato prima dello scadere del tempo e caduto in un giro. La vittoria segna la quarta partita consecutiva da 30 punti del Tottenham nei playoff fino allo scorso post-stagione. Il 24enne si è unito a Larry Bird nel 1987 per formare la linea più lunga nella storia del Celtic.

Sul lato Nets dell’equazione, Irving ha ospitato uno spettacolo. Ha segnato 39 punti, di cui 18 nel quarto quarto. Kevin Durand Ha aggiunto 23 punti, ma ha usato la pressione difensiva di Boston per cambiare le cose per la stella di Brooklyn, portandolo a soli 9 su 24.

La partita – che era ancora in equilibrio a due minuti dalla fine – è stata di campionato.

LeBron James, Tremondo Verde, Kevin Amore Molte altre star dell’NBA si sono rivolte alle dita di Twitter per reagire alle abilità di Kyrie, al cicalino di Tatum e ad altri sei giochi simili:

Young God-Rye ha molto talento nel basket !!! Talento impossibile!! – LeBron James (ங் KingJames) 17 aprile 2022

Peccato che non sia tra i primi 75! ⁇ https://t.co/jQyMvd0qXO – LeBron James (ங் KingJames) 17 aprile 2022

Wow che decisione… – Kevin Love (Kevin Love) 17 aprile 2022

Sono possibili altri 6 giochi…? Epico – Kevin Love (Kevin Love) 17 aprile 2022

Questa serie JT Spin Cycle – Bradley Peel (@RealDealBeal23) 17 aprile 2022

JT per il gioco – Ponti di miglia 17 aprile 2022

Che partita !! – Ponti di miglia 17 aprile 2022

Questa serie sarà fantastica! – Theo Pinson (tpinsonn) 17 aprile 2022

Playoff NBA!!! Oh! – Dejounte Murray (Dejounte Murray) 17 aprile 2022

Che partita … – மJamal Crawford (@JCrossover) 17 aprile 2022

Che partita !! – Erwin Magic Johnson (Magic Johnson) 17 aprile 2022