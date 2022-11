Più di 180.000 voti sono stati espressi nelle elezioni del Senato della Georgia

Commenta questa storia Commento

ATLANTA – Nel primo e unico fine settimana del ballottaggio del Senato della Georgia, decine di migliaia di elettori hanno votato alle elezioni, il senatore democratico Rafael G. Warnock sta correndo contro il repubblicano Herschel Walker, l’ultima corsa al Senato degli esami di metà mandato del 2022. Sabato, 70.050 georgiani si sono recati a votare, sfruttando un giorno in più di voto anticipato a seguito di una causa intentata da Warnock, dal Comitato per la campagna senatoriale democratica e dal Partito democratico statale. I repubblicani hanno cercato di bloccare l’iniziativa in tribunale, ma senza successo.

Tra coloro che hanno votato sabato c’erano i residenti della Georgia che hanno dichiarato al Washington Post che i fitti impegni rendevano impossibile votare durante la settimana. Le linee includevano anche studenti universitari a casa per le vacanze del Ringraziamento, che preferiscono votare di persona piuttosto che fare affidamento sulle schede per assente.

Né Warnock né Walker hanno ricevuto più del 50% dei voti l’8 novembre, costringendo i due al ballottaggio il 6 dicembre. I democratici hanno già ripreso il controllo della maggioranza del Senato dopo che il GOP ha ottenuto un seggio in Pennsylvania, ma una vittoria di Warnock darebbe loro 51 seggi e un vantaggio nei caucus senza la necessità di un accordo di condivisione del potere con i repubblicani.

Domenica hanno votato altre 86.937 persone. Sulla base degli elettori di contee selezionate che hanno votato prima del Ringraziamento e delle 15.305 schede elettorali per posta accettate finora, un totale di 181.711 elettori ha votato entro la fine della settimana.

Lunedì sera – tutte le 159 contee hanno il voto anticipato – si erano presentati ancora più elettori. Alle 16:45, altri 239.160 elettori hanno espresso il proprio voto. Gabriele Sterling, un alto funzionario dell’ufficio del Segretario di Stato della Georgia Brad Raffensberger. Sterling ha dichiarato in una breve intervista che il numero totale supererà i 250.000 lunedì e che ancora più elettori potrebbero presentarsi nei giorni più vicini alle elezioni. READ Trailer del film di Mario: Chris Pratt dà vita all'icona di Nintendo

In confronto, più di 200.000 persone hanno già presentato un voto per posta alle ultime elezioni di ballottaggio in Georgia nel gennaio 2021. E più di 1,6 milioni di persone hanno votato nella prima settimana, sottolineando il diverso clima politico in Georgia e nello Stato. Voto Le leggi sono state modificate nel 2021 con nuove restrizioni sulle modalità di voto.

La posta in gioco era alta nel gennaio 2021, con due ballottaggi in una votazione che ha deciso il controllo del Senato.

Con il voto faccia a faccia, i georgiani hanno dovuto attendere in fila per ore in molti luoghi per registrare i propri voti. Tra loro c’era Warnock, che ha votato domenica pomeriggio nella contea di Fulton. Il legislatore è rimasto in fila per quasi un’ora prima di votare. Le votazioni anticipate termineranno venerdì.

Warnock ha tenuto diversi eventi di campagna pubblica durante il fine settimana, mentre il suo avversario non ne ha avuti. Walker, che non ha fatto apparizioni pubbliche da martedì, tornerà alla campagna elettorale lunedì.

Prima delle elezioni, un gruppo di una dozzina di eminenti leader religiosi nello stato ha esortato gli elettori neri a votare per Warnock, sostenendo che Walker, un dirigente d’azienda ed ex star del football universitario, non era idoneo al lavoro.

“Crediamo che Herschel Walker appartenga alla Football Hall of Fame, ma neanche lontanamente al Senato degli Stati Uniti”, hanno scritto i leader religiosi.Una lettera aperta alla comunità afroamericana della Georgia” è stato rilasciato lunedì.

“Riv. Martin Luther King Jr. disse: “Niente in questo mondo è più pericoloso della vera ignoranza e dell’inconcepibile stupidità” – questa citazione è di Mr. Ciò descrive chiaramente Walker, e non dovremmo premiare la sua “franca ignoranza e coscienziosa stupidità” eleggendo l’America. Senato”, si legge nella lettera. READ Nonostante la mancanza di sintomi, il governo entra in blocco a Shanghai

I leader della fede sostengono che Walker ha difetti di “carattere” e “strane posizioni su questioni importanti”.

“Mentre rende felici gli estremisti bianchi in Georgia, i politici fuori dallo stato e il suo caro amico Donald Trump, in quanto persone di fede, le nostre priorità e aspettative provengono da una vocazione più alta”, si legge nella lettera.

La campagna di Walker non ha avuto commenti immediati sulla lettera.

Warnock ha pubblicato un video durante il fine settimana dei discorsi di Walker che mostrano gli elettori che reagiscono con incredulità ai commenti repubblicani su vampiri, lupi mannari e “aria buona” dagli Stati Uniti che sostituiscono “l’aria cattiva” in Cina.

“Non solo non ha senso, non capisco cosa sta dicendo”, dice una donna nel video.

L’annuncio arriva pochi giorni dopo che ai funzionari dello stato della Georgia è stato chiesto di indagare sui rapporti secondo cui, nonostante fosse candidato a rappresentare la Georgia al Senato, Walker riceveva agevolazioni fiscali solo per la sua residenza principale nella sua casa in Texas.

Archiviato da Ann Gregory Roberts, residente in Georgia rimostranza Walker ha sostenuto all’ufficio del procuratore generale della Georgia e al Georgia Bureau of Investigation che non era idoneo a registrarsi per votare in Georgia perché la sua residenza principale era in Texas. Votando in Georgia, Walker ha infranto la legge.

La CNN ha riferito per la prima volta la scorsa settimana che i registri pubblici mostrano che Walker è sulla buona strada per ricevere un’esenzione fiscale in Texas quest’anno, il che farebbe risparmiare circa $ 1.500 sulla casa da $ 3 milioni nel sobborgo di Dallas elencata come sua residenza principale. READ Arrestato serial killer di Stockton, 'in una follia omicida'

Walker ha preso l’agevolazione fiscale per la sua casa in Texas nel 2021 e nel 2022 anche dopo aver lanciato la sua candidatura al Senato in Georgia, ha detto alla CNN un funzionario dell’ufficio dell’assessore fiscale della contea di Tarrant.

Walker, che in precedenza ha giocato a calcio professionistico per i Dallas Cowboys, ha vissuto in Texas per decenni prima di registrarsi per votare in Georgia nell’agosto 2021. È ben noto in Georgia grazie a una leggendaria carriera calcistica presso l’Università della Georgia.

In una dichiarazione, Amanda Sherman-Betty, portavoce del Comitato per la campagna senatoriale democratica, ha dichiarato: “Ogni giorno il modello di comportamento disonesto e inquietante di Herschel Walker continua – e ulteriori prove del fatto che non ha alcun compito di rappresentare i georgiani al Senato. I funzionari della Georgia dovrebbero rispondere immediatamente alle chiamate per indagare sull’ultimo scandalo di Walker, e lo stesso Walker dovrebbe fornire una spiegazione agli elettori.