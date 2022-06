Philadelphia 2026 nominata città ospitante per la Coppa del Mondo FIFA – CBS Philly

Philadelphia (CBS) – Il palcoscenico è pronto. Filadelfia è stata nominata una delle città ospitanti della Coppa del Mondo FIFA 2026.

Una festa di sorveglianza si è tenuta al LOVE Park a Center City e gli appassionati di calcio sono esplosi in eccitazione quando la loro città è stata nominata sede della Coppa del Mondo.

“Sì, finalmente i veri fan del mondo mostreranno quanto sono grandiosi”, ha detto un fan.

“È stato così eccitante, è sempre stata la migliore festa di sempre. Tutti a Philadelphia ne sono entusiasti.

I fan erano un po’ nervosi in attesa di questo annuncio.

“Avevo mal di stomaco, ma sapevo nel mio cuore che ce l’avevamo”, ha detto un fan.

Il sindaco Jim Kenny era anche un po’ al limite.

“Cosa, Dio non voglia, non l’abbiamo capito. Tutte queste persone lo faranno qui. Mi chiedevo come faremo a tornare al municipio. Ma una volta nella mia vita ero così rilassato. Fu allora che Tom Brady raccolse quel passaggio di grandine in Minnesota”, ha detto Kenny. , Menziona la vittoria degli Eagles nel Super Bowl 52.

Concorrenza a parte, i funzionari della città affermano che l’asta è positiva per gli affari e un grande impulso per l’economia locale.

E quando arriverà il 2026

“Sono così eccitato. Sarà un momento storico per Phil, sarà un momento storico per tutti qui”, ha detto un fan.

La Coppa del Mondo di Filadelfia si giocherà al Lincoln Financial Field. Linc offre una bellissima erba naturale, ideale per le stelle del calcio di livello mondiale ed è stata una parte importante del campo cittadino per la FIFA.

Con quasi 70.000 posti a sedere, è il luogo perfetto per ospitare migliaia di tifosi di calcio da tutto il mondo.

Jeffrey Lowry, proprietario degli Eagles, afferma che l’organizzazione è “entusiasta” dell’arrivo della Coppa del Mondo a Filadelfia.

“Siamo orgogliosi di ospitare il più alto livello di competizione nel gioco di fronte a un pubblico globale”, ha affermato Lourie. “La città di Filadelfia e il Lincoln Financial Field sono ben preparati per offrire alla comunità calcistica internazionale un’esperienza indimenticabile nel 2026”.

La Coppa del Mondo FIFA 2026 si giocherà anche in Canada e Messico.

Atlanta, Boston, Dallas, Guadalajara, Houston, Kansas City, Los Angeles, Città del Messico, Miami, Montessori, New York/New Jersey, Filadelfia, San Francisco Bay Area, Seattle, Toronto e Vancouver.

Pat Galen della CBS3 ha già parlato con l’allenatore della Philadelphia Union Jim Curtin della città scelta per ospitare la Coppa del Mondo 2026.

“Ho sentito piccoli indizi sul fatto che siamo a buon punto nel normale stile della Philadelphia Union di essere selezionati per la Coppa del Mondo 2026, ma se ripaga, arriveranno persone internazionali. Dobbiamo goderci tutte le grandi cose qui “Tutta la cultura che abbiamo qui, tutta la grande base di fan. Sarebbe davvero fantastico, mi renderebbe orgoglioso di essere un Filadelfia, e penso che il coinvolgimento di Philly nella Coppa del Mondo dovrebbe essere al 100% “, ha detto Curtin.

Il sindaco di Filadelfia Jim Kenny ha rilasciato una dichiarazione definendola “un’incredibile vittoria per Filadelfia”.

Questa è un’incredibile vittoria per Filadelfia e pone le basi per un anno senza precedenti per la nostra città nel 2026. FIFA ha visto quello che tutti sappiamo: Filadelfia è una città benvenuta e di livello mondiale e abbiamo l’esperienza per offrire un’esperienza straordinaria. Squadre, tifosi e sponsor. Negli ultimi cinque anni è stato svolto un enorme lavoro per conto di questa asta, soprattutto perché abbiamo causato diversi anni di ritardi a causa dell’epidemia di Govt-19. Sono molto orgoglioso dell’eccezionale lavoro che abbiamo svolto per la FIFA e sono grato ai numerosi partner che si sono uniti per supportare questa asta, incluso PHLCVB, che ha portato gli Stati Uniti ad aumentare le commissioni dall’asta nel 2016-17. I Philadelphia Eagles hanno reso il Lincoln Financial Field un posto meraviglioso. L’ambasciatore David L., che è stato un leader interessato a questa asta. Vorrei ringraziare in particolare Cohen e Dan Hilberty. Il loro impegno per la vitalità e il successo della nostra città non può essere sopravvalutato e la scelta della FIFA di Filadelfia come città ospitante riflette la forza della loro leadership civica. Siamo in debito con loro per questo e molto altro.

Ora, questo è il gioco d’attesa per gli appassionati di calcio di tutto il mondo. L’estate del 2026 e la Coppa del Mondo arriveranno prima che ce ne accorgiamo.

Il mondo sta arrivando a Billy nel 2026! pic.twitter.com/MzL1T16yPc – PhilaUnion (hiPhilaUnion) 16 giugno 2022

Kerri Corrado e Alyssa Adams di CBS3 hanno contribuito a questo rapporto.