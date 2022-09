Persone in lutto fiancheggiano le strade di Edimburgo quando arriva la bara della regina Elisabetta

La bara della regina è stata presa dal castello di Balmoral dove è morta

La bara arriva al Palazzo Reale di Edimburgo

La folla, qualche lacrima, fiancheggiano il percorso

Ci sono molti fiori fuori dai palazzi reali

I funerali avranno luogo il 19 settembre

EDIMBURGO, Scozia, 11 settembre (Reuters) – La bara della regina è arrivata domenica a Edimburgo dopo un viaggio di sei ore dalla sua residenza estiva nelle Highlands scozzesi, passando davanti a decine di migliaia di persone in lutto, molte in silenzio e battimani. E altri sono in lacrime.

Alla fine del suo lento viaggio attraverso la pittoresca campagna scozzese, i villaggi, i piccoli paesi e le città, soldati dorati portarono la bara nella sala del trono della casa scozzese ufficiale di Elisabetta, il Palazzo di Holyroodhouse, dove sarebbe rimasta per la notte.

In un emozionante tributo a sua madre venerdì, Carlo, il figlio maggiore della regina e nuovo re, ha affermato di aver intrapreso un “ultimo grande viaggio” per unirsi al marito di 73 anni, il principe Filippo, morto l’anno scorso.

In precedenza, una bara che trasportava una bara di quercia è emersa dai cancelli del castello di Balmoral, dove è morto giovedì all’età di 96 anni, all’inizio di un viaggio verso la capitale scozzese.

La sua bara al Royal Standard of Scotland era ricoperta da una corona di fiori presi dal giardino di Balmoral, compresi i piselli dolci preferiti di Elisabetta.

Fu accolto da una guardia d’onore militare mentre si recava a Holyroodhouse, dove fu accolto da una grande folla di persone nel centro di Edimburgo.

La figlia della regina, Anne, era affiancata dai figli minori della regina, i principi Andrea ed Edoardo, mentre la bara veniva trasportata dai soldati del reggimento reale di Scozia.

“Non c’è modo che mi mancherà questo. Lo rimpiangerò per il resto della mia vita”, ha detto la 62enne Eilidh McIntosh, che ha lasciato la sua casa alle 6 del mattino. Miglio.

Rachel Lindsay, 24 anni, è scoppiata in lacrime mentre passava davanti alla bara. “È molto triste”, ha detto. “Non credo che ci saremmo mai aspettati che accadesse. Pensavo che sarebbe vissuta per sempre. Non pensavo fosse vero finché non l’ho visto”.

From Balmoral è stato il primo di una serie di eventi che hanno portato a un funerale di stato presso l’Abbazia di Westminster a Londra il 19 settembre.

La sua morte ha suscitato lacrime, tristezza e omaggi amorevoli non solo dalla famiglia immediata della regina e da molti in Gran Bretagna, ma da tutto il mondo, riflettendo la sua presenza sulla scena mondiale per sette decenni.

Ovunque andasse il corteo, le persone fiancheggiavano la strada o fermavano le auto per guardare. Ad un certo punto, ha soddisfatto la riverenza creata dai contadini con dozzine di trattori allineati nei campi adiacenti.

Molti guardavano in silenzio alla luce del sole. Alcuni hanno lanciato fiori per strada. Per altri, l’emozione del momento li ha commossi fino alle lacrime.

Elizabeth Alexander, 69 anni, nata il giorno dell’incoronazione della regina nel 1953, ha detto: “È molto triste. Sono felice di essere qui. Leggi di più

Migliaia di persone si riversano nei palazzi reali di tutta la Gran Bretagna, portando bouquet dopo mazzo di fiori. A Green Park, vicino a Buckingham Palace a Londra, dove alcuni rendono omaggio, lunghe file di mazzi di fiori si snodano intorno al parco per consentire alle persone in lutto di leggere l’elogio funebre.

Altri sostenitori hanno allegato i loro messaggi di cordoglio agli alberi.

Carlo è diventato re poco dopo la morte di sua madre ed è stato ufficialmente annunciato come nuovo re durante una cerimonia di sabato. leggi di più

READ Biden ha annunciato ulteriori 800 milioni di dollari di aiuti, con la Finlandia che dovrebbe entrare a far parte della NATO nelle prossime settimane La principessa reale fa un inchino alla bara dello stendardo reale di Scozia quando arriva a Holyroodhouse per un giorno di riposo a Edimburgo, in Scozia, l’11 settembre 2022. Aaron Soun/Piscina tramite REUTERS leggi di più

Annunci simili seguono nel Regno Unito e in altri 14 territori in cui Charles è ora capo di stato, tra cui Australia, Canada, Giamaica, Nuova Zelanda e Papua Nuova Guinea. leggi di più

Il primo ministro canadese Justin Trudeau ha detto che il Parlamento sarà aggiornato giovedì per consentire ai membri di rendere omaggio. leggi di più

La regina salì al trono il 6 febbraio 1952 all’età di 25 anni in seguito alla morte del padre, re Giorgio VI. La sua incoronazione avvenne un anno dopo.

Sebbene la morte di Elizabeth sia stata completamente inaspettata a causa della sua età e delle cattive condizioni di salute, c’era ancora un senso di shock alla notizia.

“Pensavamo tutti che fosse invincibile”, ha detto suo nipote, il principe William, ora erede al trono, a un benefattore incontrando una folla al Castello di Windsor sabato. leggi di più

riti funebri

Il lutto continuerà lunedì. Charles si unirà ad altri reali anziani a Edimburgo mentre la bara viene portata in processione da Holyroodhouse alla cattedrale di St Giles della città.

Le persone potranno porgere i loro ultimi omaggi lì per 24 ore e anche il nuovo monarca e i membri della famiglia reale terranno veglie.

I funzionari hanno annunciato che il giorno del funerale della regina sarà un giorno festivo in Gran Bretagna. Sebbene i dettagli completi dell’evento e dei partecipanti non siano stati ancora resi noti, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha detto che sarà presente.

Prima di allora, la sua bara sarà portata a Londra e poi ci sarà una processione silenziosa mentre viene spostata da Buckingham Palace a Westminster Hall, dove giacerà nello stato per quattro giorni.

“Inutile dire che possiamo aspettarci un gran numero di persone”, ha detto ai giornalisti una portavoce del primo ministro Liz Truss.

Truss, che è stato nominato primo ministro martedì, sarà l’ultimo atto pubblico della regina poiché sia ​​il nuovo capo di stato che il primo ministro si uniranno a King Charles in un tour dei quattro paesi del Regno Unito nei prossimi giorni. leggi di più

Carlo, 73 anni, è ora il 41° monarca di una linea che fa risalire le sue origini al re normanno Guglielmo il Conquistatore, che salì al trono inglese nel 1066.

La morte di Elisabetta segnò due anni difficili per la famiglia reale.

Suo nipote, il principe Harry e sua moglie Meghan, si allontaneranno dalla vita reale nel 2020 e si trasferiranno in California, dove sono stati entrambi feroci critici della compagnia.

Si dice che Harry e suo fratello maggiore William parlino raramente, il che li ha alienati dal resto della famiglia. Ma la morte della nonna ha messo da parte le loro divergenze quando sabato sono apparsi con le loro mogli fuori dal Castello di Windsor per incontrare la folla. leggi di più

Una fonte reale lo ha descritto come un’importante dimostrazione di solidarietà in un momento incredibilmente difficile per la famiglia.

(Segnalazione di Michael Holden, William James e William Schomberg a Londra, Russell Cheyne a Balmoral, Louise McDonald e Marco Trujillo alle Baleari e Andrew MacAskill e Lindsay Dunsmuir a Edimburgo, Kate Holden, Mark Potter, Answer Kate Holden, Mark Potter, Answer K.

