Penn State vs. Punteggio Purdue: aggiornamenti di gioco in tempo reale, risultati di football del college, highlights NCAA oggi

Penn State ha condotto Purdue 21-10 all’intervallo appena prima del fischio di metà campo. Entrambe le squadre commettono errori e l’altra squadra guadagna. I rigori hanno tenuto in vita le unità, con conseguente touchdown per entrambe le squadre, ma il primo turnover della serata avrebbe potuto ribaltare questa partita.

Dopo che Penn State ha preso un vantaggio di 14-10 alla fine del primo tempo, Purdue ha fatto un bel drive ed è stato licenziato da Jackie Wheatley di DJ Sheffield mentre si trovava nel territorio della Penn State. Joey Porter della Penn State ha armeggiato, ma invece di inginocchiarsi ed entrare negli spogliatoi con un vantaggio, la Penn State è rimasta aggressiva e ha tirato fuori dal campo. Sean Clifford ha colpito Brendan Strange per un touchdown da 67 yard per portarlo sul 21-10 con 2 secondi rimasti nella metà. Se c’è una buona notizia per Purdue, è che nessuno dei quarterback ottiene la palla per iniziare il secondo tempo con meno di 30 minuti dalla fine. In effetti, l’MVP potrebbe essere lo scommettitore della Penn State Barney Amore, che ha fatto un ottimo lavoro bloccando i Boilermakers in profondità con i suoi calci.

Rimani connesso con CBS Sports per tutta la sera per aggiornamenti dal vivo, analisi e momenti salienti mentre questi due nemici trasversali dei Big Ten si affrontano.