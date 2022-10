Padre vs. Punteggio dei Dodgers, takeaway: il bullpen di San Diego prende il comando dell’NLDS, Trent Grisham aiuta a battere LA

Nella prima partita di playoff casalinga dei San Diego Padres con i fan dal 2006, i padroni di casa hanno applaudito il pubblico battendo i Los Angeles Dodgers 2-1. I Padres hanno preso un vantaggio per 2-1 nella serie al meglio delle cinque con una vittoria in Gara 3 della National League Division Series. Ciò significa che i Padres sono a una vittoria dall’eliminazione dei Dodgers, che hanno vinto un record di franchigia di 111 partite nella stagione regolare.

Il titolare di Padres Blake Snell è andato 5 inning e 1/3 di palla da un punto e il bullpen di San Diego ha continuato a mettere zero sul tabellone. In attacco, Trent Grisham ha segnato il suo terzo fuoricampo della postseason 2022.

Il vincitore di questa serie avanzerà all’NLCS per affrontare il vincitore dell’NLDS Philadelphia Phillies-Atlanta Braves.

Ora, per i takeaway dal gioco 3.

Tony Gonzolin non poteva dare molto ai Dodgers

A causa di un infortunio all’avambraccio, Gonzolin è stato messo da parte per più di un mese ed è tornato in tempo per fare un breve inizio contro i Rockies il 3 ottobre. In Gara 3 venerdì sera, non era se stesso. Il comando era scarso e la velocità della palla veloce di Gonzalez era un segno di spunta o meno (come lo era contro il Colorado nel suo ultimo inizio). Ha sopportato un primo inning di 31 tiri e Dave Roberts ha riscaldato Andrew Heaney in quel primo fotogramma. Le cose sarebbero potute peggiorare nel secondo, ma Gonzolin è sfuggito al disastro quando il tentativo di punt di Jurickson è andato storto.

Roberts avrebbe dovuto lanciare 75 lanci o più a Consolin in Gara 3, ma è durato solo 42 lanci e 1 1/3 inning. In quell’intervallo ha permesso una corsa su quattro colpi con uno strikeout e una camminata. Durante le prime due partite della serie, i Dodgers hanno ottenuto otto presenze e otto inning di soccorso. Il giorno prima di Gara 3 e anche con un addio al primo round, i LA Pens stanno accumulando alcune miglia negli ultimi tempi. Questa tendenza è continuata venerdì.

Il bullpen dei Padres era chiodi

Nelle prime due partite di questa serie, il bullpen di San Diego ha messo questi numeri: 9 1/3 IP, 4 H, 0 R, 9 SO, 4 BB. Poi nella cruciale gara 3, la stessa penna è stata incaricata di preservare un vantaggio di un punto per 11 eliminati, incluso Nick Martinez nel sesto, che ha ereditato un corridore con un punto segnato. Ancora una volta, i corpi di soccorso di San Diego hanno accettato la sfida e lo hanno fatto contro uno dei migliori reati della MLB. Ora per i numeri aggiornati per NLDS: 13 IP, 5 H, 0 R, 15 SO, 4 BB.

Trent Grisham ha continuato i suoi fuochi d’artificio post-stagione

Difensore centrale del Bates e n. Il battitore 8 Trent Grisham ha sopportato una stagione regolare piuttosto dura al piatto, ma ha segnato due gol in tre partite per sconvolgere i Mets nella Wild Card Series. Nelle prime due partite dell’NLDS contro i Dodgers, Grisham non ha fatto molto, ma ha riscoperto il suo power strike al primo lancio nel quarto inning di Gara 3:

Andrew Heaney ha viaggiato a 389 piedi dalla mazza a 109,8 mph. Il terzo fuoricampo della postseason 2022 – attraverso sei partite giocate – ha messo Grisham in una società in franchising d’élite:

Come minimo, avrà altre due partite per pareggiare o battere il record di Jim Laeritz. Ancora più importante, i Padres non sarebbero nella loro situazione attuale senza l’aumento di corrente di ottobre di Grisham.

I Dodgers hanno nuovamente lottato con i corridori in posizione di punteggio

I Dodgers si sono rivelati vuoti nelle situazioni RISP per la seconda partita consecutiva venerdì sera. In Gara 3, sono andati 0 per 9 con RISP, il che significa che ora sono 0 per 19. Basti dire che i Dodgers hanno ottenuto due vittorie tempestive in questa serie.

La storia favorisce i Padres

Non sorprende che i Padres siano in buona forma sul 2-1 in una serie al meglio delle cinque. Nella storia della serie al meglio delle cinque divisioni di campionato, 67 volte una squadra ha preso un vantaggio per 2-1 nella serie e 49 squadre hanno vinto la serie 2-1. Costruito in un altro modo, LDS ha affermato che il 26,9% delle squadre che sono 2-1 sono tornate per vincere.

Per i Dodgers, il primo passo per sfidare le probabilità e la storia arriva in Gara 4 sabato. Tyler Anderson affronta Joe Muscro per LA e il primo lancio è previsto per le 21:07 al Petco Park di San Diego. L’interbase Trey Turner Potrebbe essere una decisione del tempo di gioco per i Dodgers. Si è infortunato alle dita in gara 3 mentre tornava alla prima base in un tentativo di pick-off. La radiografia era negativa.