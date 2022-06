Owo, Nigeria: una sparatoria di massa in chiesa uccide dozzine, afferma il legislatore locale

L’attentatore ha colpito poco dopo mezzogiorno davanti a una chiesa nella città di Owo.

Almeno 28 persone sono state uccise, ha detto Olemi.

“Gli aggressori sono arrivati ​​in motocicletta e hanno iniziato a sparare di tanto in tanto”, ha detto. “Hanno ucciso molte persone all’interno della chiesa”.

Le vittime vengono portate al Federal Medical Center di Owo, ha detto Olemi.

La polizia di stato non ha potuto confermare il numero totale delle vittime nella chiesa cattolica di San Francesco, ha detto un portavoce della polizia alla CNN, o non è stata in grado di identificare chi è dietro l’attacco.

Il governatore di Ondo Aragunrin Agarotolu si è detto “scioccato” dall’attacco e lo ha definito “Domenica nera a Owo”.

“Sono profondamente rattristato dal fatto che le persone innocenti di Owo che oggi adorano nella chiesa cattolica di San Francesco siano state attaccate e uccise senza provocazione”, ha detto su Twitter, “l’attacco brutale e satanico è un attacco calcolato alla pace. Le persone amorevoli di il Regno di Owo gode di pace da molti anni”.

Il governatore ha promesso di “destinare tutte le risorse disponibili per dare la caccia a questi aggressori e pagarli”.

“Non ci piegheremo mai alle macchinazioni di elementi senza cuore nelle nostre risoluzioni per sradicare i criminali”, ha continuato, esortando il pubblico a non “prendere le leggi nelle proprie mani”.

“Esorto il nostro popolo a rimanere calmo e vigile. Non prendete in mano la legge. Ho parlato con i capi delle agenzie di sicurezza. Vi assicuro che il personale di sicurezza sarà coinvolto nel monitoraggio della situazione e nel ripristino della normalità nel Regno di Owo.”

Attacchi mortali di Banda di motociclisti Raro nel sud-ovest della Nigeria. Tali attacchi sono più diffusi nel nord del paese, che è costantemente assediato da terroristi e saccheggiatori di Boko Haram conosciuti localmente come “banditi”.