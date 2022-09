Oroscopo Vergine per settembre 2022

Il tuo oroscopo di settembre per la Vergine

La tua carta è molto luminosa, con molti pianeti felici in fila per i tuoi mesi gloriosi e finanziariamente generosi. È un compleanno e, per aiutarti a festeggiare, un potente Sole e Luna Nuova sono apparsi in Vergine il mese scorso il 27 agosto e quella Luna Nuova potrebbe essere il biglietto per un nuovo brillante percorso.

Ogni anno riceviamo una luna nuova nel nostro segno di nascita e la tua è avvenuta il 27 agosto. Ti dico spesso come usare la luna nuova di quel mese per ottenere i migliori risultati, ma questa volta, con la luna nuova annuale nel tuo segno della Vergine, le cose sono diverse perché in questo caso sei tu a decidere cosa vuoi. da fare Cara Vergine, qual è il sogno nel tuo cuore che vuoi andare avanti? Usa la potente energia di questa luna nuova e fai un passo verso la realizzazione di quel desiderio. L’astrologia è tutta una questione di tempismo, è il momento di fare un passo grande o piccolo – dipende da te. L’importante è iniziare a realizzare il tuo sogno.

Mercurio è il tuo pianeta dominante e governatore della Luna Nuova in Vergine, 3 gradi. Ciò significa che Mercurio ha svolto un ruolo importante in quella luna nuova. Fortunatamente, Marte, il grande pianeta d’azione, è meravigliosamente ad angolo per transitare Mercurio in Bilancia. Marte ti darà la determinazione e l’energia per perseguire ciò che vuoi ottenere e ti renderai conto che ora è il momento giusto per farlo. Riceverai raggi sottili dal transitivo Plutone, basato nella tua quinta casa d’amore, gravidanza e figli, e questa parte del tuo tema natale governa anche la tua creatività. Una di queste aree si rivelerà importante per te e ti aiuterà a rendere la tua vita più tangibile nella tua mente.