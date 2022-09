Oroscopo Sagittario per settembre 2022

Il tuo oroscopo di settembre per il Sagittario

Cosa ti riserverà settembre! Tutta l’azione è agli “angoli” della tua carta solare, il che significa che questo è un mese di alta intensità per la tua carriera, casa e una stretta relazione che hai in amore o in affari. Gli astrologi sanno che i pianeti associati ai punti cardinali occidentale, meridionale, orientale e settentrionale (rispettivamente prima, quarta, settima e decima casa) agiscono con doppia forza come stalloni selvaggi. Ed è quello che hai per settembre! C’è molto da sbloccare, quindi iniziamo.

Quando inizi a settembre, la tua carriera può facilmente essere al centro della scena. Un’importante Luna Nuova si è verificata alla fine del mese scorso il 27 agosto a 4 gradi Vergine. Quella luna nuova ha illuminato la cuspide nel tuo tema natale, il che significa la tua decima casa solare di prestigiosi onori, premi e risultati. Se speri di ottenere una promozione impressionante o un’offerta in sterline da una società rivale per una posizione di vertice, questo è il mese per raggiungere questo obiettivo. Se sei un lavoratore autonomo, potresti essere promosso con una grande idea e un nuovo cliente redditizio e prezioso che pensa che solo tu possa gestire l’eccellenza del tuo lavoro passato.

In alternativa, che tu lavori per te stesso o per altri, potresti ricevere pubblicità per lavori recenti che hai svolto e che sono così buoni che sogni di attirare l’attenzione dei media. Questo è possibile quando si entra a settembre e nelle prossime settimane.

Poiché questa è l’unica luna nuova che avrai nel 2022, ho scritto qualcosa su questa luna nuova nel tuo rapporto di agosto il mese scorso, quindi potresti aver aspettato questa pausa. Ci vorrà un altro anno prima che un’altra luna nuova appaia così. Con questa luna nuova in Vergine, è chiaro che le tue capacità di scrittura, insegnamento, editing, traduzione o ricerca saranno apprezzate. La Vergine è nota per la precisione e i dettagli: se il tuo lavoro riflette questa qualità, dovrai usare uno scacciamosche per respingere il gregge di impazienti datori di lavoro che vogliono assumerti. (Beh, sto solo scherzando, ma sarai sicuramente popolare.) Quasi tutti ti vorranno nel loro angolo.