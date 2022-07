Origini del Covid-19: nuovi studi concordano sul fatto che gli animali venduti nei mercati di Wuhan hanno iniziato l’epidemia

In Uno , scienziati di tutto il mondo hanno utilizzato strumenti di mappatura e rapporti sui social media per eseguire analisi spaziali e ambientali. “Sebbene le circostanze esatte rimangano poco chiare”, suggeriscono che il virus potrebbe essere stato presente negli animali vivi venduti sul mercato alla fine del 2019. Gli animali sono tenuti vicini e possono facilmente scambiarsi i germi. Tuttavia, lo studio non ha determinato quali animali potrebbero essersi ammalati.

I ricercatori hanno stabilito che i primi casi di Covid-19 erano incentrati sul mercato, tra i venditori che vendevano questi animali vivi o tra le persone che facevano acquisti lì. Credono che due virus separati si diffondano dagli animali all’uomo.

“Tutti gli otto casi di COVID-19 rilevati prima del 20 dicembre provenivano dalla parte occidentale del mercato, dove venivano vendute anche specie di mammiferi”, afferma lo studio. La vicinanza a cinque bancarelle che vendevano animali vivi o macellati di recente era predittiva di eventi umani.

“Il raggruppamento è molto specifico”, ha affermato martedì il coautore dello studio Christian Anderson, professore presso il Dipartimento di immunologia e microbiologia presso Scripps Research.

Lo schema “straordinario” emerso dalla mappatura di questi eventi era molto chiaro, ha affermato un altro coautore, Michael Worobe, presidente del Dipartimento di biologia ambientale ed evolutiva dell’Università dell’Arizona.

I ricercatori hanno mappato i primi casi che non avevano alcun collegamento con il mercato, ha osservato Worobe, e quelle persone vivevano o lavoravano nelle immediate vicinanze del mercato.

“Ha iniziato a diffondere il virus alle persone che lavoravano nel mercato, ma poi ha iniziato a diffondersi… nella comunità locale circostante quando i venditori andavano nei negozi locali e le persone che lavoravano in quei negozi sono state infettate”, ha detto Worobe.

Il Altro corso È stato adottato un approccio molecolare per determinare quando la prima infezione da coronavirus si è diffusa dagli animali all’uomo.

La prima versione del coronavirus, mostra questa ricerca, potrebbe avere forme diverse che gli scienziati chiamano A e B. L’ereditarietà è il risultato di almeno due eventi di trasmissione umana tra specie diverse.

A partire dal 18 novembre 2019, potrebbe essersi verificata una trasmissione da animale a uomo e i ricercatori riferiscono che ha avuto origine dal lignaggio B. Hanno trovato il lignaggio B solo nelle persone che avevano un contatto diretto con il mercato di Huanan.

Gli autori ritengono che il lignaggio A sia stato introdotto nell’uomo da un animale entro settimane o giorni dall’infezione dal lignaggio B. Il lignaggio A è stato rilevato in campioni di esseri umani che vivevano o soggiornavano vicino al mercato.

“Questi risultati indicano che è improbabile che SARS-CoV-2 si sia diffuso ampiamente tra gli esseri umani prima di novembre 2019 e definiscono una finestra ristretta tra quando SARS-CoV-2 è saltato per la prima volta negli esseri umani e quando sono stati segnalati i primi casi di COVID-19”, lo studio dice. “Come altri coronavirus, l’origine di SARS-CoV-2 può essere il risultato di molteplici eventi zoonotici”.

Le possibilità che un tale virus emerga da due eventi separati sono scarse, ha concordato il coautore Joel Wertheim, professore associato di medicina presso l’Università della California, a San Diego.

“Ora, un evento irripetibile si è verificato due volte in un breve periodo di tempo e le epidemie sono davvero rare, ma una volta che tutte le condizioni sono a posto, è un virus zoonotico. Sia l’infezione umana in stretta prossimità di umani e trasmissione umana: le barriere allo spillover sono abbassate, il che significa che crediamo che ci si debba davvero aspettare molte introduzioni”, ha affermato Wertheim.

Anderson ha detto che gli studi non hanno dimostrato in modo definitivo la teoria della perdita di laboratorio, ma erano così convincenti che ha cambiato idea sull’origine del virus.

“Ero convinto che ci fosse una perdita di laboratorio fino a quando non l’abbiamo esaminata con molta attenzione e l’abbiamo osservata molto da vicino”, ha detto Anderson. “Sulla base dei dati e delle analisi che ho eseguito su molti virus nell’ultimo decennio, sono convinto che i dati indichino davvero questo particolare mercato”.

Worobe ha affermato di ritenere possibile anche una perdita di laboratorio, ma la preponderanza epidemiologica di casi legati al mercato “non è un miracolo”.

“È una cosa reale”, ha detto. “Non è plausibile che il virus sia stato introdotto in altro modo attraverso il commercio di animali selvatici”.

I ricercatori sperano di poter determinare con precisione quale animale potrebbe essere stato infettato per primo e come ridurre le possibilità di futuri focolai.

“Le materie prime per i virus zoonotici con potenziale infettivo sono ancora in agguato in natura”, ha detto Wertheim. Crede che il mondo debba svolgere un lavoro migliore nel monitoraggio e nel monitoraggio di altre potenziali minacce per la salute animale e umana.

Andersen ha affermato che, sebbene non possiamo fermare le epidemie, la collaborazione tra gli scienziati di tutto il mondo è la chiave per la differenza tra una malattia che ha un piccolo impatto e una che uccide milioni di persone.

“La grande domanda che dobbiamo porci – la prossima volta che accadrà, perché accadrà – è come possiamo rilevare precocemente quell’epidemia e impedire che l’epidemia diventi un’epidemia?”