Olivia Newton-John, cantante pop e star di “Grease”, è morta a 73 anni

La sua performance nelle classifiche ha chiarito quella sfocatura. Ha avuto sette primi 10 successi nella classifica country di Billboard, due dei quali sono diventati il ​​numero 1 in assoluto nel 1974 e nel 75. Prima è arrivata la seria dichiarazione “I Honestly Love You” scritta insieme a Peter Allen e Jeff Barry, seguita dal peso piuma “How You Never Been Mellow” scritto da John Farrar, il produttore di molti dei suoi più grandi album. .

“I Honestly Love You” ha vinto due dei quattro Grammy Awards della cantante, per il record dell’anno e la migliore performance vocale pop femminile.

La combinazione della musica costantemente benigna della signora Newton-John – non è mai stata una delle preferite dalla critica – e la sua figura bella ma dalla pelle sottile ha portato molti scrittori a paragonarla a una precedente artista bionda. Doris giorno E Sandra Dee. “Innocente, non lo sono”, disse la signora Newton-John disse Rolling Stone nel 1978. “La gente mi vede ancora come la ragazza della porta accanto. Doris Day aveva quattro mariti, ma era ancora vista come una “vergine”.