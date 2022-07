Occupazione russa Kherson Ucraina interrotta da contrattacchi – Gran Bretagna

Controffensiva ucraina – Regno Unito alla velocità del raduno di Kherson

L’Ucraina afferma che la Russia è “una massiccia redistribuzione” nel sud

Le forze sostenute dalla Russia catturano lo stabilimento di Vuhlehirsk

Blinken dice che intende invitare il russo Lavrov

28 luglio (Reuters) – Una controffensiva ucraina ha quasi tagliato fuori la città meridionale di Kherson, controllata dai russi, e ha lasciato migliaia di truppe russe “estremamente vulnerabili” vicino al fiume Dnipro, hanno detto giovedì funzionari della difesa e dell’intelligence britannici.

L’Ucraina ha chiarito di voler riconquistare Kherson, caduto in Russia nei primi giorni dell’invasione lanciata dal presidente russo Vladimir Putin il 24 febbraio.

Il ministero della Difesa britannico ha affermato che le forze ucraine potrebbero aver installato un ponte a sud del fiume Ingulets e utilizzato una nuova artiglieria a lungo raggio per danneggiare almeno tre dei ponti che attraversano il Dnipro.

“La 49a armata russa, di stanza sulla riva occidentale del fiume Dnipro, ora sembra molto vulnerabile”, ha affermato su Twitter un bollettino di intelligence di routine, aggiungendo che Kherson era praticamente tagliato fuori dal resto del territorio occupato dalla Russia.

“La sua perdita minerebbe seriamente gli sforzi della Russia per descrivere l’occupazione come un successo”.

Oleksiy Danilov, segretario del Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale dell’Ucraina, ha twittato che la Russia stava ammassando “il numero massimo di truppe” in direzione di Kherson, ma non ha fornito dettagli.

Oleksiy Arestovych, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha affermato che la Russia sta conducendo un “massiccio ridispiegamento” di forze da est a sud.

Zelensky ha detto che l’Ucraina ricostruirà il ponte Antonievsky sul Dnipro e altri valichi nella regione.

“Stiamo facendo di tutto per garantire che le forze di occupazione non abbiano opportunità logistiche nel nostro Paese”, ha detto in un discorso mercoledì sera.

I funzionari russi avevano precedentemente affermato che sarebbero tornati su ponti di barche e barche invece di far attraversare il fiume alle truppe.

Mercoledì le forze sostenute dalla Russia hanno dichiarato di aver catturato la centrale elettrica a carbone di Vuhlehirsk dell’era sovietica, la seconda più grande dell’Ucraina, il primo guadagno significativo di Mosca in più di tre settimane. leggi di più

Diplomazia

La Russia ha invaso l’Ucraina il 24 febbraio in quella che Mosca definisce una “operazione militare speciale” per smilitarizzare e “declinare” il suo vicino. L’Ucraina ei suoi alleati chiamano l’invasione una guerra di aggressione non provocata.

Il segretario di Stato americano Anthony Blinken ha dichiarato di aver programmato una conversazione telefonica con il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, la prima tra i due diplomatici prima dell’inizio della guerra.

La chiamata nei prossimi giorni non sarà “negoziati sull’Ucraina”, ha detto Blinken in una conferenza stampa, ribadendo la posizione di Washington secondo cui i colloqui sulla fine della guerra dovrebbero essere tra Kiev e Mosca.

L’agenzia di stampa TASS ha riferito che la Russia non aveva ricevuto alcuna richiesta formale da Washington in merito alla telefonata tra Blinken e Lavrov.

Blinken ha affermato che gli Stati Uniti hanno offerto alla Russia una “offerta sostanziale” per liberare i cittadini statunitensi, la star della WNBA Brittney Griner e l’ex marine statunitense Paul Whelan, senza fornire dettagli su ciò che gli Stati Uniti hanno offerto in cambio. leggi di più

Blinken ha detto che avrebbe fatto pressioni su Lavrov per rispondere all’offerta.

Una fonte a conoscenza della situazione ha confermato un rapporto della CNN secondo cui Washington è disposta a scambiare il contrabbandiere di armi russo Viktor Bot, che sta scontando una condanna a 25 anni negli Stati Uniti, come parte dell’accordo.

Oltre a discutere degli americani detenuti dalla Russia, Blinken ha detto che avrebbe sollevato con Lavrov il tentativo di accordo sulle esportazioni di grano raggiunto la scorsa settimana tra Russia, Stati Uniti, Turchia e Ucraina.

La Russia ha tagliato i flussi di gas verso l’Europa mercoledì in una situazione di stallo energetico con l’Unione Europea. Ha bloccato le esportazioni di grano dall’Ucraina dall’invasione, ma venerdì ha accettato di consentire le consegne attraverso il Mar Nero alla Turchia attraverso lo stretto del Bosforo e ai mercati globali. leggi di più

L’accordo è stato immediatamente messo in dubbio quando la Russia ha lanciato missili da crociera nel porto più grande dell’Ucraina, Odesa, sabato, 12 ore dopo la firma.

Prima dell’invasione e del successivo embargo, Russia e Ucraina rappresentavano quasi un terzo delle esportazioni mondiali di grano.

Rapporto dell’Ufficio Reuters; di Grant McCool e Stephen Coates; Montaggio di Cynthia Osterman e Lincoln Feast.

