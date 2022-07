Oak Fire: il rapido Oak Fire della California brucia quasi 12.000 acri e costringe migliaia di persone a evacuare fuori dal Parco Nazionale di Yosemite

Il servizio elettrico nell’area è stato interrotto alle 16:00 ora locale di venerdì poiché “il fuoco veniva verso di noi sempre più velocemente”, ha detto Detamore.

Cal Fire ha affermato che 11 vigili del fuoco con oltre 400 membri del personale, oltre a 45 autopompe e quattro elicotteri sono stati schierati per domare l’incendio.

Le evacuazioni sono state disposte per alcune aree della contea di Mariposa meridionale e orientale, come mostrato nell’incendio. Una mappa in linea . Le aree di evacuazione non comprendono la città di Mariposa.