Novità principali: data di rilascio del MacBook Air M2, nuove voci su HomePod e altro ancora

L’M2 MacBook Pro sta iniziando a farsi strada nelle mani dei clienti e stiamo imparando di più su come si comporta in varie situazioni, ma tutti gli occhi sono puntati sull’imminente MacBook Air M2, che ha subito una riprogettazione completa e sta arrivando . In un paio di settimane.



Altre notizie importanti di questa settimana includono diverse voci sui prodotti, inclusi Mac M2 e M3 aggiuntivi, una Apple TV rinnovata e un HomePod rianimato, quindi continua a leggere per tutti i dettagli su queste storie e altro ancora di seguito!

Apple prevede di lanciare il MacBook Air con il chip M2 il 15 luglio

Macroomer appreso da una fonte che Apple prevede di lanciare il nuovo MacBook Air con il chip M2 venerdì 15 luglioCiò significa che i preordini inizieranno da venerdì 8 luglio.



Apple aveva precedentemente annunciato che il nuovo MacBook Air sarebbe stato disponibile a luglio, ma non ha fornito una data specifica.

Il Il nuovo MacBook Air è stato ridisegnato Un display più grande da 13,6 pollici con notch, aspetto piatto e nuove opzioni di colore Starlight e Midnight. Il notebook è dotato di ricarica MagSafe 3, una fotocamera 1080p aggiornata, due porte Thunderbolt 3, una tastiera magica con tasti fisici Fn, un pulsante Touch ID e altro ancora.

Il prezzo negli Stati Uniti parte da $ 1.199, mentre il precedente MacBook Air è disponibile per $ 999.

Il MacBook Pro da 13 pollici di base con il chip M2 ha velocità SSD significativamente inferiori rispetto al modello precedente.

Il modello base M2 MacBook Pro viene fornito con 256 GB di spazio di archiviazione La velocità di lettura/scrittura dell’SSD è notevolmente ridotta Rispetto al modello equivalente M1.



Canali YouTube come Max Tech e Created Tech hanno testato il modello da 256GB con l’app Disk Speed ​​Test di Blackmagic. ed esperimenti nel mondo reale E ha scoperto che le velocità di lettura e scrittura dell’SSD erano rispettivamente del 50% e del 30% inferiori rispetto al modello precedente.

Si stanno diffondendo voci su M2 Pro Mac Mini, nuova Apple TV con chip A14 e altro ancora

Nell’ultima edizione della sua newsletter Power On, BloombergMark Gurman Apple ha delineato un ulteriore M2 Max nella sua roadmap del prodottoCompreso il nuovo Mac mini alimentato dal chip M2 Pro.



Gurman ha elencato diversi nuovi prodotti Apple in lavorazione, tra cui a La nuova Apple TV con il chip A14 E 4 GB di RAM sono aumentati. La maggior parte dei prodotti dovrebbe essere lanciata tra la fine del 2022 e la metà del 2023.

Una nuova versione dell’HomePod originale tornerà l’anno prossimo

Uno dei nuovi prodotti Apple menzionati da Gurman è in lavorazione Il nuovo HomePod ha lo stesso chip S8 che si trova nell’Apple Watch Series 8.



Invece di essere un mini, il nuovo HomePod sarà più vicino al modello originale in termini di dimensioni e prestazioni audio, ha affermato Gurman. Ha aggiunto che il nuovo HomePod avrà un display migliorato sulla parte superiore dell’altoparlante, che sarà abilitato con la funzionalità multi-touch.

Confronto video: MacBook Pro M2 e MacBook Pro M1

In un recente video sul nostro canale YouTube, noi Il nuovo MacBook Pro da 13 pollici di Apple con chip M2 rispetto al modello precedente Con il chip M1.



Il video presenta le prestazioni complessive dell’M2 MacBook Pro, la velocità dell’SSD e altro rispetto al modello precedente. Entrambe le macchine nel nostro confronto hanno un SSD da 256 GB e 8 GB di RAM.

Guo: il lavoro di Apple sul chip modem 5G fallisce, Qualcomm sarà fornitore per iPhone 2023

Da anni si dice che Apple stia lavorando sul proprio modem 5G per dispositivi futuri, ma l’analista Ming-Chi Guo ha affermato questa settimana che gli sforzi di Apple sono “falliti”. Qualcomm sarà il fornitore di modem di Apple per gli iPhone 2023.



Se Quo è accurato, significa che i modelli di iPhone 15 potrebbero essere equipaggiati L’ultimo modem Snapdragon X70 di Qualcomm Apple continua a lavorare sul proprio modem.

