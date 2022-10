Notizie sulla guerra tra Russia e Ucraina e Crimea: aggiornamenti in tempo reale

Il fumo si alza sabato sulla sezione crollata del ponte sullo stretto di Kerch in Crimea. debito… Tecnologie Maxar

In un’ora L’esplosione ha danneggiato l’unico ponte Dopo aver annesso la Crimea alla Russia all’inizio di sabato, i blogger militari intransigenti e i funzionari russi hanno chiesto una risposta rapida e decisa da Mosca.

Un politico di alto livello ha affermato che qualsiasi cosa meno di una risposta “molto dura” mostrerebbe debolezza da parte del Cremlino, che deve affrontare continue perdite sul campo di battaglia e crescenti critiche in patria.

Il presidente della Russia Vladimir V. che ha presieduto la cerimonia di apertura del ponte nel 2018. Per Putin, lo sfogo sembrava essere un’umiliazione personale, sottolineando la sua incapacità di gestirla. Serie incessante di attacchi ucraini.

Alcuni commentatori dei media hanno chiesto alla Russia di distruggere le infrastrutture elettriche e i sistemi di trasporto dell’Ucraina utilizzati per importare armi occidentali.

Evgeny Poddubny, corrispondente di guerra per la testata statale RT, dice che nessuno nella leadership ucraina sembra temere la Russia.

“Il nemico ha smesso di avere paura e questa situazione deve essere corretta immediatamente”, ha scritto sul canale Telegram di RT. “Comandanti di organizzazioni, capi di agenzie di intelligence, politici del regime criminale di Kiev dormono tranquilli, senza mal di testa, si svegliano di buon umore, senza l’inevitabile sensazione di punizione per i crimini commessi”.







Alexander Kotz, corrispondente di guerra del quotidiano russo Komsomolskaya Pravda, ha scritto sul Telegram che il blocco del ponte danneggerebbe i già complicati sforzi di Mosca nella regione di Kherson, nell’Ucraina meridionale, e prefigura un futuro attacco alla Crimea.

Descrivendo la “resilienza” dell’Ucraina nella guerra come “invidiabile”, ha invitato la Russia a “martellare l’Ucraina nel 18° secolo senza pensare insensatamente a come ciò influenzerebbe i cittadini”.

Sebbene non vi sia stata alcuna rivendicazione ufficiale di responsabilità, i funzionari ucraini, che in passato hanno affermato che il ponte sarebbe stato un obiettivo legittimo per uno sciopero, hanno indicato che l’esplosione non è stata casuale e che non nascondono la loro soddisfazione.

“La Crimea, il ponte, l’inizio”, ha scritto Mykhailo Podoliak, consigliere del presidente ucraino. Account Twitter di sabato. “Tutto ciò che è illegale deve essere distrutto. Tutto ciò che è stato rubato è stato restituito all’Ucraina. Tutti gli invasori russi furono espulsi.

L’esplosione è un segno di un esercito russo allo sbando. Sebbene le forze russe fossero al centro dello sforzo bellico, Mr. Nonostante la sua importanza personale per Putin e il suo forte simbolismo come collegamento diretto tra Russia e Crimea, non è stato possibile garantire il passaggio stradale e ferroviario.

Per quanto riguarda la Russia, la British Defense Intelligence Agency ha affermato che “il passaggio a livello ha svolto un ruolo chiave nello spostamento dei veicoli militari pesanti verso sud durante l’invasione”. ha scritto nella sua valutazione quotidiana Di domenica. Ha aggiunto che, sebbene l’entità dei danni alla linea ferroviaria fosse incerta, “qualsiasi grave interruzione della sua capacità avrebbe un impatto significativo sulla capacità della Russia di sostenere le forze nell’Ucraina meridionale”.

Ore dopo l’esplosione, il Cremlino ha nominato un altro nuovo comandante, il generale Sergei Surovikhin, per supervisionare le sue forze in Ucraina. I precedenti sconvolgimenti della leadership hanno fatto ben poco per risolvere l’impasse dell’esercito.

Il generale Surovikhin, 55 anni, ha una lunga storia di corruzione e brutalità, secondo gli analisti militari.

“È conosciuto come un comandante piuttosto spietato, a corto di subordinati e noto per il suo carattere”, ha affermato Michael Goffman, direttore degli studi sulla Russia presso la CNA, una società di ricerca sulla difesa con sede in Virginia.

La sua nomina è stata rapidamente salutata da alcuni dei più grandi sostenitori della guerra, tra cui Yevgeny Prigozhin, fondatore dei mercenari Wagner che erano pesantemente di stanza in Siria. Ha dato al generale una rara approvazione pubblica, definendolo una “leggenda”.