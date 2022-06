Martedì, le persone in lutto hanno cantato preghiere durante il funerale di Artemis Tymid al cimitero di Licchakiv a Leopoli, in Ucraina. Sig. Timid è stato ucciso in battaglia mentre prestava servizio nella Divisione Operazioni Speciali della Marina ucraina. debito… Emily Duck per il New York Times

Sig. La bara di Timothy è stata trasportata dalla chiesa di St. Peter e Paul Garrison attraverso le strade della piazza del mercato principale di LV e poi al cimitero. Tali funerali sono comuni nella città dell'Ucraina occidentale. Martedì, a quattro funerali militari a Leopoli, il sig. Timidin è uno dei riti funebri. Tre dei quattro soldati sepolti non vissero fino a 30 anni e il 27enne Mr. Compreso timido.

LVV, Ucraina – Gli amici intimi di Artemis Tymid hanno scartato il suo paracadute e lo hanno diffuso lentamente sulla sua tomba. Mentre abbassava la bara, gli oggetti rossi e simili a seta ruotavano.

Gli uomini, molti soldati stessi, coprirono di terra la fossa appena scavata. Le prime pale scesero rumorosamente.

Nella città occidentale di Elviv in Ucraina, le persone che hanno visto il flusso incessante dei loro figli uccisi nella guerra con la Russia, Mr. Funerale della Marina dei Timidi, il primo funerale della giornata. A fine martedì, il sig. Le tre tombe appena scavate vicino a Timoteo saranno piene di giovani soldati morti in battaglia a centinaia di miglia a est del paese.

Riti funebri a Chiesa greco-cattolicaUN ramo orientale Il cattolicesimo prevalente a Leopoli. Sig. Il padre di Timothy, un sacerdote, gli rese omaggio. Poi sua madre, con voce emotivamente densa, ha cantato un’ultima ninna nanna per suo figlio.

Il corteo ha quindi compiuto un viaggio molto familiare dalla chiesa alla piazza del mercato principale della città, dove decine di giovani in divisa da scout formavano una guardia d’onore. Sig. Timid, 27 anni, è membro dell’Organizzazione scout ucraina da quando aveva 7 anni. Bambini piccoli, adolescenti e adulti erano lì per salutare la finale.

Alla base della piazza, quattro lavagne hanno annunciato i dettagli di un funerale militare che si terrà in città martedì, tutto per gli uomini uccisi in battaglia nell’est del Paese nelle ultime settimane. Tre di loro non hanno compiuto 30 anni.

I passeggeri del tram nella città di Leopoli, in Ucraina, stavano osservando in silenzio il corteo funebre di Artemis Timid in viaggio verso il cimitero di Liszhakiv.

Una giovane donna, che indossava la caratteristica sciarpa verde dell’esploratore, chiuse gli occhi e prese un respiro affannoso. Strinse i pugni per evitare le lacrime mentre assisteva alla lenta processione per Timothy.

Lo scoutismo è solo una parte della sua vita. Sig. Timido amava i viaggi e l’avventura e gli sport estremi come il paracadutismo. Gurgaon, che significa pollo, è il suo soprannome. Gli amici hanno detto che la musica dei Metallica sarebbe stata più appropriata per il suo funerale rispetto al lutto militare che ora esplode ogni giorno al cimitero di Liv Licchakiv.

“È una delle persone più rispettabili che abbia mai incontrato. Le persone scrivono libri su personaggi come lui e presto ci saranno libri”, ha detto.

Il signor che gestiva l’enoteca prima della guerra. Mr. Basque, nella Divisione Operazioni Speciali della Marina ucraina. Ha lavorato con Timoteo. Negli ultimi mesi sono diventati come fratelli, ha detto.

La notte dell’attacco, che pose fine alla vita del suo amico, il sig. Basco ha detto che si è svegliato all’esplosione e presto si è reso conto che qualcosa non andava. Ha subito chiesto al sig. Cercò l’ora e trovò un altro amico che gli prestava i primi soccorsi. Sig. Quando guardò negli occhi di Timothy, capì che era brutto.

“Avevo paura di stargli vicino”, disse piano. “Perché quando l’ho visto ho capito che non l’avrebbe fatto”.

Sig. Timid morì poco dopo.

Sig. Il basco ha detto di avere sentimenti contrastanti riguardo al ritorno in prima linea tra pochi giorni. Ha descritto le ondate di emozione, ma ha detto che non era arrabbiato o vendicativo.

“Non ho intenzione di uccidere tutti perché è successo”, ha detto. detto basco. “Grazie a Gurgaon. Mi ha insegnato a stare zitto.

Roman Lojinski, un collega marine, è stato il sig. Era un amico di Timothy e lo conobbe quando erano giovani scout. Il membro del Parlamento per l’Ucraina, sig. Il signor Lojinski, che si è offerto volontario nell’esercito tre mesi fa, ha detto che non aveva intenzione di andare in pensione. Timoteo e il sig. Prestò servizio nello stesso dipartimento del basco.

Ha descritto il suo amico di una vita come “pazzo” ed è tornato in Ucraina da un viaggio con il paracadutismo in Brasile per elencare quando è iniziata la guerra. Sig. Timid voleva continuare a lanciarsi con il paracadutismo durante la guerra e finalmente ha avuto un’opportunità il mese scorso come parte di una missione, hanno detto i suoi amici.

Sig. Il fratello di Timothy, Dimitro Timothy, voleva mettere il paracadute nella sua tomba. Mr. Lojinsky, sul gioco del paracadutismo. Il fratello di un soldato è stato autorizzato a partecipare al funerale, ma sarebbe tornato nella regione di Donetsk in pochi giorni.

Mentre le persone in lutto escono lentamente dalla tomba, la tomba scava il sig. Presso la tomba di Timidin la terra fu spinta su un solido tumulo.

Altri tre dovevano andarsene.