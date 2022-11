Notizie in diretta: la crescita economica della Turchia si raffredda mentre la recessione globale colpisce le esportazioni

Klarna ha affermato che il gruppo di pagamenti svedese, un tempo ad alta quota, ha compiuto “grandi progressi” verso la redditività anche se le perdite sono aumentate a dismisura nel terzo trimestre.

“Klarna ha compiuto enormi progressi nel nostro percorso verso la redditività, che prevediamo di raggiungere su base mensile nella seconda metà del 2023”, ha affermato l’amministratore delegato Sebastian Siemiatkowski.

Mercoledì il gruppo dei pagamenti ha riportato una perdita netta di 2,1 miliardi di corone svedesi (199 milioni di dollari) nell’ultimo trimestre, rispetto alla perdita di 1,1 miliardi di corone svedesi dell’anno precedente.

Tuttavia, il gruppo ha ridotto le perdite di oltre il 40% rispetto al secondo trimestre del 2022, il che, secondo quanto affermato, riflette i suoi sforzi di riduzione dei costi, come il taglio del 10% del personale a maggio.

Il reddito operativo netto totale è salito del 18% su base annua a Skr4bn, con una crescita particolarmente forte nel Regno Unito e negli Stati Uniti.

La valutazione di Klarna è scesa da $ 46 miliardi a $ 7 miliardi a giugno dopo un round di finanziamento da $ 800 milioni a luglio con investitori tra cui il fondo sovrano di Abu Dhabi Sequoia e Mubadala.

La società ha dichiarato nei suoi risultati semestrali di agosto che la stretta del credito, in particolare ai nuovi clienti, arginerebbe le perdite.

Klarna è un pioniere nel campo di Buy Now, Pay Later, che consente ai consumatori di dividere o differire i pagamenti in rate.

Sebbene i prodotti siano popolari tra gli utenti più giovani, le cattive condizioni economiche, il crescente controllo da parte delle autorità di regolamentazione anche nel Regno Unito e la concorrenza di istituti di credito e grandi aziende tecnologiche stanno sfidando il loro modello di business.