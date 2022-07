Notizie dagli Stati Uniti I migliori ospedali: il Chicago Hospitals Northwestern Memorial e il Rush University Medical Center sono tra i primi 20

Chicago (WLS) — Due ospedali di Chicago sono stati nominati tra i primi 20 ospedali della nazione nella “Lista d’onore dei migliori ospedali” pubblicata martedì. Notizie dagli Stati Uniti e rapporto mondiale.

La lista d’onore mette in evidenza 20 ospedali che eccellono nella maggior parte o in tutti i tipi di assistenza, come valutato da US News. Il Northwestern Memorial si è classificato al 9° posto e il Rush University Medical Center al 20°.

La Mayo Clinic in Minnesota ha preso il primo posto, seguita dal Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles, dal NYU Langone Hospitals di New York, dalla Cleveland Clinic e dal Johns Hopkins Hospital di Baltimora.

Vedi anche | 2 università dell’area di Chicago classificate tra i 10 college più costosi degli Stati Uniti

Più di 4.500 ospedali a livello nazionale sono stati analizzati e classificati in 15 specialità e 20 procedure e condizioni.

L’Università di Chicago Medical Center è stata classificata come la migliore in 10 specialità, con quattro che sono tra le prime 20. UChicago si classifica nelle seguenti specialità: Oncologia (14°), Cardiologia e cardiochirurgia (44°), Diabete ed Endocrinologia (17°), Orecchio, naso e gola (49°), Gastroenterologia e Chirurgia gastrointestinale (14°), Geriatria (47°).) , Neurologia e Neurochirurgia (45°), Ob-Ginecologia (16°), Chirurgia Polmonare e Polmonare (38°) e Urologia (31°).

Il Northshore University Health System è stato classificato tra i primi 50 ospedali della nazione per l’ortopedia (29°) e il diabete. & Endocrinologia (18°) e Urologia (46°).

In Illinois, Rush si è classificato al primo posto tra tutti gli ospedali in quattro specialità: ginecologia, ortopedia, neurologia e neurochirurgia e ORL.

Rush è al primo posto a livello nazionale in 10 delle 15 specialità classificate: neurologia e neurochirurgia (4a nazione, 1a in Illinois); Ortopedia (5° nella nazione, 1° in Illinois); Ginecologia – (13° nella nazione, 1° in Illinois); Geriatria (14° nella nazione); Urologia (14° nel paese); Pneumologia e Chirurgia Polmonare (20° nel Paese), Cardiologia e Cardiochirurgia (25° nel Paese); Cancro (31° nella nazione); Orecchio, naso & Gola (34° nella nazione, 1° nell’Illinois) e Gastroenterologia e Chirurgia GI (40° nella nazione).

L’avvocato Christ Medical Center è classificato 42° nella nazione in cardiologia e chirurgia cardiaca e 29° in ostetricia. & Ginecologia; Luterana è al 40° posto in pneumologia e chirurgia polmonare; Il Buon Samaritano è 43° in ortopedia; Illinois Masonic è al 44° posto in chirurgia gastrointestinale e gastrointestinale; E il St. Luke si è classificato al 50° posto in Ostetricia & Ginecologia.

Advocate Children’s Hospital è il n. Accreditato con 34 programmi di cardiologia pediatrica e cardiochirurgia e classificato 3° tra gli ospedali pediatrici in Illinois.

Diversi ospedali della Northwestern Medicine sono stati riconosciuti come i migliori ospedali della metropolitana di Chicago e dell’Illinois, tra cui: Northwestern Medicine McHenry, Huntley, Woodstock Hospitals si sono classificati al 9 ° posto nella metropolitana di Chicago e al 9 ° nell’Illinois; Il Northwestern Medicine Central DuPage Hospital e il Northwestern Medicine Lake Forest Hospital si sono classificati entrambi al 12° posto nella metropolitana di Chicago e al 12° in Illinois; Il Northwestern Medicine Palos Hospital è classificato 14° a Chicago e 14° in Illinois e il Northwestern Medicine Dellner Hospital è classificato 18° nella metropolitana di Chicago e 20° in Illinois.

Otto ospedali Advocate Aurora Health si sono classificati tra i primi 25 in Illinois: Advocate Christ Medical Center, Advocate Condell Medical Center, Advocate Good Samaritan Hospital, Advocate Good Shepherd Hospital, Advocate Lutheran General Hospital, Advocate Illinois Masonic Medical Center, Advocate Sherman Hospital e Advocate Trinity Ospedale. .