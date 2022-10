Non puoi giocare a Overwatch 2 in questo momento perché è sotto attacco

Immagine dello schermo : Intrattenimento Blizzard

Se hai problemi ad accedere Overwatch 2 Per cominciare, non sei solo. Lo ha annunciato il presidente di Blizzard Mike Ybarra su Twitter Overwatch 2 I server sono attualmente soggetti a un attacco DDoS (Distributed Denial of Service), che in genere si verifica quando La congestione del traffico è causata da qualcosa di dannoso che impedisce ad altri di connettersi. Questo è probabilmente il principale responsabile dei problemi di connessione che interessano chiunque tenti di accedere al gioco.

Overwatch 2 Solo Lanciato oggiE ci sono state persone Segnalazione Oscenamente lungo aspettare A volte seduto dietro Decine di migliaia di giocatori. sono stato Altri problemi di pubblicazione, come cosmetici mancanti, cronologia delle partite mancanti e fotocamere scadenti. Errori dispari sono normali per avviare un grande gioco di servizio dal vivo. Ma qualcuno sta cercando di lanciare un attacco informatico Overwatch 2 Non molto comune.

I server torneranno presto. Probabilmente. Non abbiamo un ETA esatto. la mia scatola Blizzard è stata contattata per sapere quando i server torneranno a piena capacità, ma non ha ricevuto risposta al momento della pubblicazione.

Il nuovo sparatutto free-to-play di Blizzard è progettato per essere un sostituto completo dell’originale sorvegliare, I suoi server sono andati offline ieri dopo sei anni. Ciò significa che non puoi entrare Sorvegliare Sfortunatamente, mentre aspetti che l’attacco DDoS finisca. Revisori preselezionati Overwatch 2 Sembrava essere venduto Nel gioco vero e proprioMa quel giorno ho sentito un po’ freddo Servizio diretto del gateway Procedi per sbloccare i personaggi. La gente ci ha già creduto Overwatch 2 Un gioco competitivo completamente funzionante è più di un semplice aggiornamento, quindi la transizione free-to-play è stata uno dei più grandi cambiamenti che è stata una grande delusione per molti fan.

Anyway, I hope you can at least get your place in line back once Blizzard gets the servers back under control.

Update 10/5/22 at 11:29 P.M. E.T.: nuovo blog, Blizzard affronta gli attuali problemi di connettività che affliggono il nuovo sparatutto di eroi free-to-play. Lo sviluppatore afferma che mentre funziona, il giocatore dovrebbe comunque avere alcune condizioni migliorate Aspettati un’attesa. La differenza è che i fan non vedranno le due sequenze che si ripetono. Sfortunatamente, il tentativo di risolvere questo problema pone ulteriore stress sui server del gioco, quindi il problema continuerà fino a quando non sarà risolto il futuro. Blizzard scrive:

Le code di accesso, gli arresti anomali del server e i problemi di stabilità sono intrecciati, quindi parliamone insieme. I giocatori potrebbero scoprire che i loro numeri di sequenza vanno da numeri piccoli a numeri grandi. Questo perché i giocatori hanno due code: una tramite Battle.net e poi una durante il gioco. Questo processo è solitamente invisibile ai giocatori, ma visto in tempo reale. Abbiamo apportato modifiche per semplificare il processo di distribuzione, quindi i giocatori ora devono provare solo una distribuzione prima di entrare nel gioco. Ci sono molte aree per migliorare la stabilità. Oggi abbiamo aggiunto un server critico all’esperienza di accesso e questa modifica ha aumentato l’affidabilità dell’accesso. Oltre a Code, stiamo lavorando a un altro aggiornamento del server che ridurrà la disconnessione quando i giocatori sono già in gioco. Infine, il database del giocatore viene sovraccaricato, il che provoca un backup nel sistema di accesso, che alla fine porta alcune persone a non essere in linea o impossibilitate ad accedere. Aggiungiamo costantemente nodi per ridurre la pressione sul database dei giocatori. Il processo di aggiunta dei nodi richiede la copia dei dati, che intrinsecamente aggiunge stress a un sistema già stressato, quindi lo stiamo facendo lentamente per evitare ulteriori interruzioni mentre sviluppatori e ingegneri affrontano i singoli problemi. Al momento stiamo bloccando le code per proteggere il più possibile il database dei giocatori: è una brutta sensazione a breve termine, ma una volta fatto, migliorerà notevolmente l’esperienza per molti giocatori in prima linea in futuro.

Aggiornamento 10/5/22 alle 10:00 AMET: Direttore sportivo Overwatch 2 Il gioco afferma di aver subito un secondo attacco DDoS. Non si sa ancora quando i server torneranno alla normalità.