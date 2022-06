Nome delizioso ma ribattezzato Big Mac I ristoranti McDonald’s non hanno aperto in Russia

12 giugno (Reuters) – Sembra e odora come McDonald’s ma ora è Vkusno & Tochka. Gli archi dorati sono spariti, il fish-off-fish è semplicemente un hamburger di pesce. Big Mac ha lasciato la Russia.

Una nuova era per la scena economica e fast food russa è iniziata domenica come McDonald’s. (MCDN) I ristoranti hanno aperto le loro porte a Mosca sotto la nuova proprietà russa e il nuovo nome si traduce come “delizioso e basta”.

La ridenominazione dei punti vendita a tre decenni dall’apertura dell’azienda americana di hamburger a Mosca, su un confine simbolico tra Oriente e Occidente, è ancora una volta un chiaro segno di un nuovo ordine mondiale.

Iscriviti ora per l’accesso gratuito illimitato a Reuters.com Registrazione

Le fortune della rinnovata catena che McDonald’s ha venduto quando ha lasciato il Paese a causa del conflitto in Ucraina potrebbe fornire una prova del successo dell’economia russa e di come può resistere alle sanzioni occidentali.

Domenica, una grande folla si è messa in fila fuori dal ristorante principale McDonald’s nel centro di Mosca. Il negozio ha un nuovo logo – lo stilista burger con due patatine fritte – e un’altra didascalia: “Il nome cambia, ci sarà romanticismo”.

La coda era considerevolmente più piccola delle migliaia di persone che si erano radunate per la cerimonia di apertura originale di McDonald’s nel 1990 durante l’era sovietica.

Il menu di Vkusno e tochka era piccolo e non serviva Big Mac e altri hamburger. Un double cheese burger costa 129 rubli ($ 2,31), circa 160 sotto McDonald’s e 169 rubli per un fish burger, rispetto ai 190 precedenti.

La composizione degli hamburger non è cambiata e l’attrezzatura di McDonald’s rimane intatta, ha affermato Alexander Merculov, responsabile della qualità della nuova società.

Sergei, un cliente di 15 anni, ha visto poca differenza.

“Il gusto è lo stesso”, ha detto, infilando un hamburger di pollo e friggendolo. “La cola è diversa, ma non c’è stato davvero alcun cambiamento nell’hamburger”.

A seguito della decisione di McDonald’s Corp di vendere i suoi ristoranti in Russia a uno dei suoi licenziatari locali, i dipendenti sono impegnati in lavori preparatori prima di aprire un nuovo ristorante, che sarà rinominato a Mosca, in Russia, il 12 giugno 2022, con un nuovo nome. REUTERS/Evgenia novogenina leggi di più

Più differenza?

Il ristorante di punta di Mosca è uno dei 15 punti vendita rinominati che apriranno inizialmente domenica nella capitale e dintorni. Oleg Paroev, CEO di Vkusno & Tochka, ha affermato che la società prevede di riaprire 200 ristoranti in Russia entro la fine di giugno e 850 entro la fine dell’estate.

La catena manterrà i suoi vecchi interni di McDonald’s, ma rimuoverà qualsiasi riferimento al suo nome precedente, ha affermato Barrow, che è stato nominato CEO di McDonald’s russo poche settimane prima che Mosca inviasse decine di migliaia di truppe in Ucraina il 24 febbraio.

“Il nostro obiettivo è che i nostri ospiti non notino una differenza nella qualità o nell’ambiente”, ha detto Barrow in una conferenza stampa al ristorante. Ha detto che la catena manterrà “prezzi abbordabili”, ma non ha escluso un leggero aumento nel breve termine.

McDonald’s ha chiuso i suoi ristoranti in Russia il 14 marzo e ha dichiarato di aver deciso di lasciare il mercato a metà maggio.

“Non lavoriamo da tre mesi”, ha detto Rusana, manager della filiale di Mosca, che aprirà a luglio. “Sono tutti così felici”.

Alexander Gower, il nuovo proprietario della catena, ha affermato che quest’anno saranno investiti 7 miliardi di rubli (125,56 milioni di dollari) nell’azienda, che dà lavoro a 51.000 persone.

“In primo luogo, la società mi ha chiesto di fornire la leadership e di fornire posti di lavoro alle persone. Questo è quello che farò”, ha aggiunto.

Govor ha detto che la società era alla ricerca di nuovi fornitori di bevande analcoliche come Coca-Cola (KO.N)Ha detto che sospenderà le sue attività in Russia.

Pochi minuti dopo la conferenza stampa, un uomo con un cartello con la scritta “Bring the Big Mac Back” era in piedi davanti alle telecamere. Il personale del ristorante lo ha portato fuori rapidamente.

Iscriviti ora per l’accesso gratuito illimitato a Reuters.com Registrazione

Report di Reuters; Montaggio Pravin Sir

I nostri standard: Principi di fiducia di Thomson Reuters.