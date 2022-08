Musk sta vendendo azioni Tesla per un valore di 6,9 miliardi di dollari, citando la possibilità di un accordo convincente su Twitter

10 agosto (Reuters) – Tesla Inc (TSLA.O) Il CEO Elon Musk ha venduto azioni del produttore di veicoli elettrici per un valore di 6,9 miliardi di dollari, affermando che i fondi potrebbero essere utilizzati per finanziare un potenziale accordo su Twitter se perde una battaglia legale con la piattaforma di social media.

“Nel (improbabile) caso in cui Twitter sia costretto a chiudere questo accordo* e alcuni partner azionari non si facciano avanti, è importante evitare una vendita affrettata di azioni Tesla”, ha detto in un tweet alla fine di martedì.

All’inizio di luglio, Musk ha concluso il suo accordo del 25 aprile per acquistare Twitter per 44 miliardi di dollari. Twitter ha citato in giudizio Musk per terminare la transazione, negando che ciò che ha detto è stato fuorviato sul numero di account di spam sul sito di social media come rimorso dell’acquirente dopo il crollo del titolo tecnologico. Entrambe le parti dovrebbero comparire in tribunale il 17 ottobre.

“The Street leggerà con questa mossa del poker che le possibilità di un accordo su Twitter sono alte”, ha twittato Dan Ives, analista di Wedbush Securities.

In altri commenti su Twitter martedì, Musk ha detto “sì” quando gli è stato chiesto se avesse finito di vendere azioni Tesla e ha detto che avrebbe riacquistato azioni Tesla se l’accordo su Twitter non fosse andato a buon fine.

Il CEO di Tesla Elon Musk partecipa alla cerimonia di inaugurazione della Tesla Shanghai Gigafactory il 7 gennaio 2019 a Shanghai, in Cina. Canzone REUTERS/Aly

Tesla non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento di Reuters.

Musk, l’uomo più ricco del mondo, ha venduto ad aprile azioni Tesla per un valore di 8,5 miliardi di dollari e ha affermato che la vendita non era pianificata. Ma da allora, gli esperti legali hanno suggerito che Musk probabilmente venderà più azioni Tesla se sarà costretto a completare l’acquisizione o a risolvere la controversia con una multa salata.

Musk ha venduto circa 7,92 milioni di azioni tra il 5 agosto e il 9 agosto, secondo più documenti. Ora possiede 155,04 milioni di azioni Tesla, o meno del 15% della casa automobilistica, secondo i calcoli di Reuters.

L’ultima vendita porta le vendite totali di azioni Tesla di Musk a circa $ 32 miliardi in meno di un anno.

Le azioni di Tesla sono aumentate di quasi il 15% da quando la casa automobilistica ha registrato guadagni migliori del previsto il 20 luglio, aiutata dal disegno di legge sul clima dell’amministrazione Biden, che, se approvato, aumenterebbe il tetto ai crediti d’imposta per i veicoli elettrici.

Martedì, Musk ha anticipato che potrebbe lanciare la sua piattaforma di social media. Quando gli è stato chiesto se l’utente di Twitter avesse pensato di creare il proprio sito se l’accordo non fosse andato a buon fine, ha risposto: “X.com”.

Reportage di Hyunjoo Jin a San Francisco e Akriti Sharma a Bangalore; Rapporti aggiuntivi di Shubham Kalia e Shivam Patel; Montaggio di Edwina Gibbs

