Muore a 70 anni Hilary Mandel, pluripremiata scrittrice di narrativa storica

Hilary Mandel, l’autrice britannica della sua trilogia “Wolf Hall”, “Bring Up the Bodies” e “The Mirror and the Light”, basata sulla vita di Thomas Cromwell, è morta giovedì in un ospedale di Exeter, in Inghilterra. Lei ha 70 anni.

La sua morte per un ictus è stata confermata dal suo agente letterario di lunga data, Bill Hamilton. “Aveva molti grandi romanzi prima di lei”, ha detto Mr. Hamilton ha detto che la signora Mandel stava lavorando a uno quando è morta. “Questa è una grande perdita per la letteratura”, ha aggiunto.

La sig.ra Mandel è una delle scrittrici più decorate della Gran Bretagna. Ha vinto due volte il Booker Prize per “Wolf Hall” e “Bring Up the Bodies”, che ha vinto il prestigioso premio letterario del paese. Nel 2020 è stato selezionato per lo stesso premio per “Lo specchio e la luce”.