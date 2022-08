Momenti migliori, scene e altro ancora

La Major League Baseball è tornata in paradiso stasera. O guai?

I Chicago Cubs e i Cincinnati Reds si incontrano in uno stadio vicino alle riprese dell’iconico film del 1989 “Field of Dreams”, dove Ray Kinsella (interpretato da Kevin Costner) ha costruito un campo da baseball in una direzione nel mezzo dei suoi campi di grano. Una voce misteriosa che dice: “Se lo costruisci, verranno”.



1 è correlato

La partita del 2021 è stata un avanti e indietro tra i Chicago White Sox e i New York Yankees. Slugger yankee Aaron giudice E Giancarlo Stanton Un nono inning di quattro run ha portato gli Yankees in vantaggio di uno. Quella felicità fu di breve durata come interbase dei White Sox Tim Anderson Entrato negli oscuri campi di grano per una passeggiata di due corse.

L’edizione di quest’anno ha molto di cui essere all’altezza e saremo presenti in ogni fase del percorso per raccontare una delle migliori nuove innovazioni di MLB. Seguici con noi proprio qui.

Un po’ affollato

Il gioco Field of Dreams è stato tutto esaurito con 7.823 presenti. — Jesse Rogers

(Photo by Mary Desicco/MLB Photos via Getty Images)

Segna presto e spesso

I Cubs non hanno aspettato molto per segnare la loro prima corsa della partita. Iniziare con Seiya Suzuki Guida Patrizia Sapienza In casa, hanno segnato tre punti nel primo.

Un momento padre-figlio

Prima del primo lancio, le leggende dei Reds Ken Griffey Sr. e Ken Griffey Jr. sono usciti dal campo di grano per “prendere” a destra, seguiti dagli attuali Reds e Cubs. Tutti insieme si diressero verso il campo interno dove gli Hall of Famers e gli ex giocatori di ogni squadra li incontrarono. La leggenda dei Cubs Ferguson Jenkins ha poi lanciato il primo lancio all’ex star dei Reds Johnny Bench. — Jesse Rogers

“Ehi papà, vuoi una presa?” I Griffey ci fanno piangere. #MLBatFieldOfDreams pic.twitter.com/FPXuppj11x — MLB (@MLB) 11 agosto 2022

Prendendo tutto

Prima della partita, i giocatori di Cubs e Reds hanno fatto un giro del campo da baseball. Un sentiero conduce attraverso i campi di grano al luogo in cui sono state girate le scene del dramma sportivo del 1989.

“Aspetta, quindi il bullpen è la strada?” pic.twitter.com/uhcD8pWPLt — Chicago Cubs (@cubs) 11 agosto 2022

Siete ospiti nel mio grano. pic.twitter.com/rYUZ5hn31s — Cincinnati Reds (@Reds) 11 agosto 2022

Anche le icone dei Reds si sono guardate intorno.