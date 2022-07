MLB All-Star Game: Yankees, Blue Jays, Dodgers ciascuno con due titolari Aaron Judge guida tutti coloro che ottengono voti

Venerdì sera, la Major League Baseball ha annunciato i titolari dell’All-Star Game 2022, che si svolgerà martedì 19 luglio al Dodger Stadium di Los Angeles. I risultati della votazione del processo di votazione in due fasi della lega per l’All-Star Game sono stati rivelati durante la trasmissione in diretta.

I primi due votanti in ciascuna posizione (e quattro outfielder) sono passati alla Fase 2 del processo di votazione. I fan hanno votato questa settimana per decidere quale posizione i giocatori inizieranno alla fine del mese e le votazioni si sono chiuse venerdì pomeriggio. Il resto dei roster di All-Star, compreso lo staff di lancio dell’American League e della National League, sarà rilasciato domenica 10 luglio. Come parte del processo di votazione di quest’anno, la testa di serie più alta nella Fase 1 di ogni campionato verrà omessa. Alla Fase 2 e all’All-Star Game vengono assegnati posti di partenza automatici. Yankees Pigro Aaron giudice Guida tutti i giocatori con 3.762.498 voti e farà quattro partenze consecutive per l’American League (2017, 2018 e 2021). I coraggiosi Meraviglia Ronald Acuna Junior ha guidato la Lega Nazionale con 3.503.188 voti. Era il suo terzo inizio di All-Star Game. Inoltre, Albert Pujols dei Cardinals e Miguel Cabrera dei Tigers sono già stati nominati nel roster All-Star. attraverso una designazione ‘Esami Speciali’.

Ecco gli antipasti dell’All-Star Game della MLB 2022 selezionati dai fan.

Lega americana

Ricevitore: Alejandro Kirk, Blue Jays (prima scelta)

Secondo classificato: Jose Trevino, Yankees:

Prima base: Vladimir Guerrero Jr., Blue Jays (seconda scelta)

Secondo posto: Tie France, Mariners:

Seconda base: Jose Altuve, Astros (ottava scelta)

Secondo classificato: Santiago Espinal, Blue Jays:

Terza base: Rafael Devers, Red Sox (seconda scelta)

Secondo classificato: Jose Ramirez, Guardiani

Interbase: Tim Anderson, White Sox (seconda scelta)

Secondo classificato: Bo Pichette, Blue Jays:

Outfield: Aaron Judge, Yankees (quarta scelta); Mike Trout, Angels (10° scelta); Giancarlo Stanton, Yankees (quinta scelta)

Secondo classificato: George Springer, Blue Jays; Lourdes Gurriel Jr., Blue Jays

Battitore designato: Shohei Ohtani, Angels (seconda scelta)

Secondo classificato: Yordon Alvarez, Astros

Lega Nazionale

Catcher: Willson Contreras, Cubs (terza scelta)

Secondo classificato: Travis d’Arnaud, Braves

Prima base: Paul Goldschmidt, Cardinals (settima scelta)

Secondo classificato: Pete Alonso, Metz

Seconda base: Josh Chisholm, Marlins (prima scelta)

Secondo classificato: Ozzie Albies, Braves

Terza base: Manny Machado, Padres (sesta scelta)

Secondo classificato: Nolan Arenado, Cardinals

Interbase: Trey Turner, Dodgers (seconda scelta)

Secondo classificato: Dansby Swanson, Braves

Outfield: Ronald Acuna Jr., Braves (terza scelta); Mookie Betts, Dodgers (sesta scelta); Joc Pederson, Giants (seconda scelta)

Secondo classificato: Starling Marte, Mets; Adam Duvall, Coraggiosi

Battitore designato: Bryce Harper, Phillies (settima scelta)

Secondo classificato: William Contreras, Braves

Il lancio e le riserve saranno determinati da una combinazione di voti e selezioni dei giocatori da parte dell’ufficio del commissario.