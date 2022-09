Mitch McConnell dà grande impulso al disegno di legge elettorale in risposta agli attacchi del 6 gennaio

CNN

—



Martedì, il leader della minoranza al Senato Mitch McConnell ha annunciato il suo sostegno alla legislazione. Rendere più difficile ribaltare un’elezione presidenziale certificataUn’approvazione rafforzerebbe le sue possibilità di passaggio alla camera e lo metterebbe in netto contrasto con l’ex presidente Donald Trump, che ha invitato i senatori del GOP ad affondare il piano.

McConnell ha affermato che la “confusione” dell’attacco pro-Trump dello scorso anno al Campidoglio “sottolinea sicuramente la necessità di un rinnovamento”.

“Sostengo fermamente i modesti cambiamenti che i nostri colleghi della task force hanno apportato dopo mesi di ampie discussioni”, ha affermato McConnell. “Sosterrei con orgoglio questa legislazione nella sua forma attuale con nient’altro che modifiche tecniche”.

“Il processo del Congresso per il conteggio dei voti elettorali presidenziali è stato scritto 135 anni fa. Il caos che è giunto al culmine il 6 gennaio dello scorso anno sottolinea sicuramente la necessità di un aggiornamento”, ha aggiunto McConnell. “Così hanno fatto gennaio 2001, 2005 e 2017. In ciascuno di essi, i Democratici hanno cercato di sfidare la legittimità dell’elezione di un presidente repubblicano”.

La scorsa settimana, il leader della Camera GOP Kevin McCarthy e la maggioranza dei repubblicani della Camera si sono opposti La versione del disegno di legge della loro camera lo correggerà Legge sul conteggio elettorale, 1887. Sebbene il disegno di legge della Camera abbia molte somiglianze con la versione del Senato, differisce in alcuni dettagli, incluso garantire che il vicepresidente abbia solo un ruolo ministeriale nella supervisione di una sessione congiunta del Congresso che approva i risultati elettorali certificati dallo stato. Tra le differenze: il numero di legislatori che devono costringere Camera e Senato a ribaltare i risultati elettorali certificati di uno stato e le procedure per la risoluzione delle controversie elettorali nei tribunali federali.

Senato repubblicano del Maine. Susan Collins e il Partito Democratico del West Virginia del Senato. Joe Manchin ha già schierato 10 co-sponsor repubblicani per il cosiddetto Election Counting Reform e Presidential Transition Improvement Act.

Il disegno di legge del Senato apporterebbe diverse modifiche all’Election Counting Act e al Presidential Transition Act del 1963 nel tentativo di affrontare le ambiguità nella legge elettorale che Trump ha cercato di sfruttare.

Aumenterebbe il numero di membri della Camera e del Senato necessari per opporsi ai risultati elettorali durante una sessione congiunta del Congresso. Un membro della Camera e un senatore possono ora porre il veto ai voti elettorali, inviandoli al Congresso per un voto; Se una delle Camere respinge l’opposizione, i voti vengono conteggiati. Un disegno di legge del Senato richiederebbe che un quinto di ciascuna camera votasse contro. Il disegno di legge aumenterebbe la soglia ancora più in alto – a un terzo in ciascuna camera – costringendo entrambe le camere a votare sull’opportunità di ribaltare i risultati elettorali di uno stato.

Nel tentativo di rispondere agli alleati di Trump che hanno cercato di inviare elettori fasulli al Congresso, entrambi i progetti di legge cercano di rendere più difficile il verificarsi di qualsiasi confusione tra gli elettori. Il disegno di legge del Senato renderebbe il governatore di ogni stato responsabile della presentazione dell’identificazione dell’elettore, eliminando la possibilità che più funzionari statali inviino più elettori. Ma i progetti di legge differiscono su come i casi che sfidano i risultati elettorali possono essere presi nella corte federale, con il disegno di legge della Camera che fornisce nuove strade per il contenzioso a cui si oppongono alcuni repubblicani chiave del Senato.

In un’apparente risposta agli sforzi di Trump per convincere l’allora vicepresidente Mike Pence a ribaltare i risultati elettorali negli stati vinti dal presidente Joe Biden, entrambi i progetti di legge stabiliscono il ruolo del vicepresidente come puramente cerimoniale. Il disegno di legge del Senato negherebbe al vicepresidente il potere di “determinare, accettare, rifiutare o giudicare o dirimere solo controversie riguardanti la validità delle liste elettorali, la validità degli elettori oi voti degli elettori”.

Gli esperti costituzionali ora dicono che il vicepresidente Un risultato elettorale riconosciuto dallo stato non può essere ignorato, Trump ha spinto Pence a bloccare la certificazione del Collegio elettorale al Congresso. Ma Pence si rifiutò di farlo e, di conseguenza, l’ex presidente ei suoi sostenitori divennero il bersaglio della folla Colui che ha attaccato il Campidoglio il 6 gennaio 2021.

Il disegno di legge del Senato è diviso in due proposte separate, una delle quali sarà votata dalla Commissione Regole del Senato martedì. L’altro pacchetto andrà all’esame del Senato Homeland Security and Governmental Affairs, che non ha ancora preso in considerazione il provvedimento. È improbabile che l’intero Senato agisca prima del semestre di novembre, spingendo la questione fino a una sessione zoppa del Congresso alla fine dell’anno.

Resta incerto se le due Camere riusciranno a conciliare le divergenze o se la Camera sarà costretta ad accettare la versione del Senato. Rappresentante del Partito Democratico della California. Alcuni repubblicani della Camera che si sono opposti al disegno di legge della loro camera, redatto dal rappresentante Joe Lofgren e dal rappresentante repubblicano del Wyoming Liz Cheney, hanno segnalato che non avrebbero seguito il processo di commissione e invece avrebbero sostenuto il piano del Senato.

“Il prodotto risultante – questo disegno di legge, come introdotto – è l’unica possibilità per prendere una decisione e trasformarla effettivamente in legge”, ha detto McConnell martedì. “Mantiene ciò che ha funzionato bene e aggiorna modestamente ciò che non ha funzionato”.