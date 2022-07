Missili russi colpiscono il porto dell’Ucraina; Cave dice che sta ancora preparando le spedizioni di grano

Due missili hanno colpito una stazione di pompaggio del grano a Odesa, in Ucraina

Il ministro afferma che l’Ucraina continua a prepararsi per le esportazioni di grano

Mosca e Kiev hanno firmato venerdì un accordo di esportazione di grano

L’accordo ha cercato di evitare una grave crisi alimentare

Il segretario generale dell’Onu ha condannato gli attacchi missilistici

KIEV, 23 luglio (Reuters) – Missili russi hanno colpito sabato il porto meridionale di Odessa, in Ucraina, violando un accordo firmato il giorno prima per frenare le esportazioni di grano dai porti del Mar Nero e ridurre la carenza di cibo globale causata dalla guerra, hanno affermato l’esercito ucraino.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che lo sciopero ha dimostrato che non ci si può fidare di Mosca per attuare l’accordo. Tuttavia, l’emittente pubblica Zaspilne ha citato l’esercito ucraino dicendo che i missili non hanno causato danni significativi e che i preparativi per riprendere le esportazioni di grano dai porti del Mar Nero del paese sono in corso, ha affermato un ministro del governo.

L’accordo, firmato venerdì da Mosca e Kiev e mediato dalle Nazioni Unite e dalla Turchia, è stato salutato come una svolta dopo quasi cinque mesi di combattimenti punitivi da quando la Russia ha invaso il suo vicino. Consentendo le esportazioni di grano dai porti del Mar Nero, tra cui Odesa, è considerato fondamentale per frenare l’aumento dei prezzi alimentari globali.

Iscriviti ora per l’accesso gratuito illimitato a Reuters.com Registrati

I funzionari delle Nazioni Unite hanno affermato venerdì che l’accordo entrerà in vigore tra poche settimane e l’attacco a Odessa ha suscitato una forte condanna da parte di Kiev, delle Nazioni Unite e degli Stati Uniti.

Il ministro della Difesa turco ha detto che i funzionari russi avevano detto ad Ankara che Mosca “non aveva niente a che fare” con gli attacchi a Odessa. Una dichiarazione del ministero della Difesa russo di sabato, che delinea lo stato di avanzamento della battaglia, non ha menzionato alcun attacco a Odessa. Il ministero non ha risposto a una richiesta di commento di Reuters.

Due missili Kalibr russi hanno colpito un’area di una stazione di pompaggio nel porto di Odesa e altri due missili sono stati abbattuti dalle forze di difesa aerea, ha affermato il comando operativo ucraino del sud. Il portavoce dell’aeronautica ucraina Yuriy Ignat ha detto che i missili sono stati lanciati da navi da guerra nel Mar Nero vicino alla Crimea.

Subilne ha successivamente citato Natalya Humenyuk, portavoce del comando militare meridionale dell’Ucraina, che ha affermato che l’area di stoccaggio del grano del porto non è stata interessata. Non sono state segnalate vittime.

“Stiamo continuando i preparativi tecnici per l’esportazione di prodotti agricoli dai nostri porti”, ha dichiarato su Facebook il ministro delle Infrastrutture Oleksandr Kubrakov.

Lo sciopero sembrava violare i termini dell’accordo di venerdì, che avrebbe consentito il passaggio sicuro dentro e fuori Odessa e due porti ucraini.

“Questo dimostra solo una cosa: qualunque cosa la Russia dica o prometta, troverà il modo di non implementarla”, ha detto Zelensky in un video pubblicato su Telegram.

Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha “condannato inequivocabilmente” gli scioperi riportati, ha affermato un portavoce, aggiungendo che tutte le parti dell’accordo sull’esportazione di grano si erano impegnate e la piena applicazione era obbligatoria.

“Questi prodotti sono assolutamente necessari per affrontare la crisi alimentare globale e alleviare le sofferenze di milioni di persone in tutto il mondo”, ha affermato il portavoce Farhan Haq in una nota.

Il ministro della Difesa turco Hulusay Agar ha dichiarato in una dichiarazione: “Nella nostra comunicazione con la Russia, i russi ci hanno detto che non abbiamo assolutamente nulla a che fare con questo attacco e che stanno indagando sulla questione molto da vicino e in dettaglio”.

READ Biden ospita il vertice Usa: annunci in diretta Dopo un attacco missilistico russo al porto marittimo di Odesa, in Ucraina, il 23 luglio 2022, si vede un terminal del grano, mentre l’offensiva russa sull’Ucraina continua. leggi di più

“Siamo molto preoccupati che un incidente del genere sia accaduto dopo l’accordo che abbiamo preso ieri”, ha aggiunto.

Un percorso sicuro

L’Ucraina ha estratto le acque vicino ai suoi porti come parte delle sue difese navali, ma in base all’accordo i piloti guideranno le navi in ​​corsie sicure nelle sue acque territoriali. leggi di più

Un Centro di coordinamento congiunto (JCC), composto da membri delle quattro parti del trattato, monitorerà quindi le navi che transitano dal Mar Nero verso lo Stretto del Bosforo in Turchia e i mercati globali.

Venerdì tutte le parti hanno convenuto che non ci saranno attacchi a queste istituzioni e che è compito del JCC affrontare qualsiasi attività vietata rilevata.

Il portavoce del ministero degli Esteri ucraino Oleg Nikolenko ha dichiarato su Facebook che l’Ucraina è grata che Guterres e il presidente turco Tayyip Erdogan abbiano raggiunto un accordo sul fatto che “un missile russo è stato lanciato sulla faccia del (presidente russo) Vladimir Putin”.

Bridget Brink, l’ambasciatrice degli Stati Uniti a Kiev, ha scritto su Twitter: “Il Cremlino continua a armare il cibo. La Russia deve essere tenuta a rispondere”.

Mosca ha negato la responsabilità della crisi alimentare, incolpando le sanzioni occidentali per la riduzione delle proprie esportazioni di cibo e fertilizzanti e l’Ucraina per gli approcci minerari ai suoi porti del Mar Nero.

Aumento dei prezzi del cibo

Un blocco dei porti ucraini da parte della flotta russa del Mar Nero ha arenato milioni di tonnellate di grano e navi arenate da quando Mosca ha invaso il suo vicino il 24 febbraio.

Ciò ha esacerbato le interruzioni della catena di approvvigionamento globale e alimentato l’inflazione dei prezzi di cibo ed energia, insieme alle sanzioni occidentali alla Russia. Russia e Ucraina sono i principali fornitori mondiali di grano e la guerra ha fatto salire i prezzi dei generi alimentari. Secondo il World Food Programme, la crisi alimentare globale ha spinto circa 47 milioni di persone alla “grave fame”.

L’accordo, che dovrebbe essere pienamente operativo in poche settimane, riporterà le esportazioni di grano dai tre porti riaperti ai livelli prebellici di 5 milioni di tonnellate al mese, hanno affermato venerdì i funzionari delle Nazioni Unite. leggi di più

Venerdì ha detto che l’accordo renderebbe disponibili per la vendita circa 10 miliardi di dollari di grano ed esporterebbe circa 20 milioni di tonnellate del raccolto dell’anno scorso. Tuttavia, nel conflitto più ampio, ha detto al Wall Street Journal, non può esserci cessate il fuoco senza riguadagnare il terreno perduto.

Putin ha definito la guerra una “operazione militare speciale” e ha affermato che mirava a smilitarizzare l’Ucraina e sradicare pericolosi nazionalisti. Kiev e l’Occidente lo chiamano un pretesto infondato per un’aggressiva presa di terra.

Iscriviti ora per l’accesso gratuito illimitato a Reuters.com Registrati

Segnalazioni aggiuntive di Tom Balmforth a Londra e Reuters Bureau Scritto da Jakob Kronholdt-Pedersen Montaggio di Frances Kerry

I nostri standard: Principi di fiducia di Thomson Reuters.