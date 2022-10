Misrach Ewunetie trovato morto – NBC New York

Corpo Mizrach Eveneti, studente universitario della Princeton University scomparso È stata recuperata giovedì, quasi una settimana dopo essere scomparsa vicino alla residenza dove viveva, affermano i pubblici ministeri.

I pubblici ministeri della contea di Mercer hanno affermato che un dipendente della struttura ha trovato Evenetti alla periferia del campus dietro i campi da tennis intorno alle 13:00. Fonti delle forze dell’ordine hanno descritto l’area come relativamente remota e limitata ai veicoli autorizzati. Le fonti hanno indicato che non c’erano segni precoci di trauma.

I pubblici ministeri hanno confermato che Evenetti non aveva segni evidenti di lesioni e hanno affermato che la sua morte non sembrava sospetta o criminale. Verrà eseguita l’autopsia per determinare le cause e le modalità della sua morte.

Giovedì scorso, la sicurezza del campus ha consigliato agli studenti di prestare attenzione a droni, elicotteri e moto d’acqua che perlustrano l’università per Ewunetie.

Ore prima dell’annuncio della triste scoperta, il governatore Bill Murphy Udienza giovedì Ha detto di essere in contatto con diversi funzionari delle forze dell’ordine a vari livelli di governo. Il democratico ha detto che tutte le squadre stanno facendo tutto il possibile per trovarla e riportarla a casa sana e salva.

Evenetti, 20 anni, un membro della Princeton Class del 2024, è stato visto l’ultima volta intorno alle 3 del mattino di venerdì scorso vicino a Scully Hall, dove viveva, secondo un’allerta universitaria emessa all’inizio di questa settimana.

Un’e-mail inviata agli studenti che vivevano nel campus indicava che la famiglia e gli amici di Evenetti non avevano sue notizie da diversi giorni.

Messaggio 4 Misrach Ewunetie, 20 anni, classe 2024 della Princeton University, non si vedeva dall’inizio di venerdì.

Secondo il suo profilo LinkedIn, Ewunetie è il più giovane a conseguire una laurea in sociologia con un certificato di applicazioni informatiche da una scuola della Ivy League. Ha svolto stage presso McKinsey & Company e Bank of America negli ultimi anni e ha frequentato Villa Angela-St. Giuseppe a Cleveland, Ohio.

Ewunetie è stata anche una Career Fellow dell’ADEL 2021 e ha fatto volontariato per anni presso la Greater Cleveland Food Bank nel suo stato d’origine, secondo il suo profilo.

In seguito al tragico sviluppo della scoperta del corpo di Ewunetie, W. Rochelle Calhoun, vicepresidente per Campus Life della Princeton University, ha inviato una lettera ai suoi studenti e al personale: “La morte di Mizrach è una tragedia inimmaginabile. I nostri cuori vanno alla sua famiglia, a lei amici e coloro che l’hanno conosciuta e amata. Molti.”

Secondo la lettera, l’università prevede di fornire “un’opportunità per gli studenti di riunirsi e commemorare Mizrak”. Le informazioni su questo evento verranno condivise in seguito.

L’Università esorta gli studenti, i docenti e il personale colpiti dalle notizie devastanti a contattare fonti di supporto, orientamento e consulenza.