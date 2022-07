Mega Millions: un biglietto in Illinois vince il secondo jackpot Mega Millions del valore di quasi $ 1,34 miliardi

Il biglietto vincente è stato acquistato presso una stazione di servizio Speedway a Des Plaines, a circa 20 miglia in auto a nord-ovest. La lotteria del centro di Chicago, Illinois, ha detto sabato.

“Non abbiamo ancora notizie del vincitore. Non sappiamo … sanno di aver vinto il premio. Quindi incoraggio tutti a controllare il biglietto”, ha detto ai giornalisti il ​​direttore della lotteria dell’Illinois Harold Mays sabato mattina a Chicago.

Se il titolare sceglie l’opzione in contanti in un’unica soluzione, il biglietto è un pagamento una tantum Circa 780 milioni di dollari. In caso contrario, il regalo di quasi 1,34 miliardi di dollari sarà distribuito su un pagamento iniziale e 29 pagamenti annuali.

I numeri vincenti di venerdì sera sono 13, 36, 45, 57, 67 e una mega pallina di 14.

Un minimarket Speedway a Des Plaines riceverà $ 500.000 per la vendita del biglietto vincente, ha detto Mays.

Il vincitore del jackpot ha un anno dall’estrazione per richiedere il premio, ha detto Mays.

Il jackpot Mega Millions più grande di sempre è stato vinto con 1,537 miliardi di dollari Un unico biglietto Venduto in Carolina del Sud nel 2018. È il secondo jackpot più grande di qualsiasi gioco della lotteria statunitense e il più grande premio della lotteria al mondo vinto con un singolo biglietto, secondo MegaMillions.

Il più grande jackpot in una lotteria statunitense è stato di 1,586 miliardi di dollari: il premio Powerball del 13 gennaio 2016, condiviso dai vincitori in California, Florida e Tennessee.

Altri biglietti vinceranno premi maggiori

Anche alcuni altri possessori di biglietti hanno vinto alcuni premi sostanziali venerdì.

Ventisei biglietti hanno abbinato i primi cinque numeri per vincere un secondo premio di almeno $ 1 milione.

Sei dei 26 biglietti hanno vinto $ 2 milioni perché gli acquirenti non si sono limitati a indovinare i primi cinque numeri e hanno pagato $ 1 in più per attivare il “moltiplicatore” del gioco, che ha aumentato i premi non jackpot.

Il 20 vincitori “Match 5”. Venduto in California senza amplificatore; Florida (due); Georgia (due); Illinois; Kentucky; Louisiana; Michigan; Minnesota (due); Carolina del Nord (due); New Hampshire (due); New York; Oklahoma; Pennsylvania; Texas (due); e Wisconsin.

Sei biglietti da 2 milioni di dollari sono stati venduti in Arizona; Florida (tre); Iowa e Pennsylvania, Secondo Mega Millions

La prima vincita del jackpot Mega Millions dal 15 aprile

Il jackpot è in aumento da metà aprile, quando il jackpot è stato raggiunto in una serie di estrazioni. 12 aprile 15 aprile . Da allora, nessun biglietto ha eguagliato sei numeri nelle estrazioni bisettimanali, il che è difficile. Le probabilità di vincere il jackpot sono 1 su 302.575.350.

Il sito web di Mega Millions è diventato inaccessibile per diversi minuti dopo l’estrazione di venerdì sera. I jackpot della lotteria partono da $ 20 milioni e crescono in base alle vendite di giochi e ai tassi di interesse, secondo il suo sito web.

La prossima estrazione è martedì alle 23:00 ET, con un punto di partenza di $ 20 milioni.

I biglietti Mega Millions sono venduti in 45 stati, Washington, DC e le Isole Vergini americane, dove il martedì e il venerdì iniziano alle 23:00 ET. I biglietti sono venduti online in Georgia, Illinois, Kentucky, Michigan, New Hampshire, North Carolina, North Dakota, Pennsylvania, Virginia e DC, ma l’acquirente deve trovarsi in quello stato.