Mazzi di fiori piangono l’ex leader cinese Jiang Zemin in prima pagina nera

PECHINO/SHANGHAI, 1 dicembre (Reuters) – Giovedì i quotidiani cinesi hanno oscurato le prime pagine e le bandiere sono state sventolate a mezz’asta per piangere la morte dell’ex presidente Jiang Zemin.

Jiang è morto all’età di 96 anni di leucemia e insufficienza multiorgano mercoledì poco dopo mezzogiorno nella sua città natale di Shanghai.

La sua morte ha innescato un’ondata di nostalgia per l’era relativamente più liberale che ha supervisionato.

La data del suo funerale non è ancora stata fissata.

La prima pagina del Quotidiano del Popolo ufficiale del Partito Comunista al potere ha dedicato un’intera prima pagina a Jiang e riportava una grande foto di lui con indosso i suoi caratteristici occhiali da “rospo”.

“Non dimenticare mai il caro compagno Jiang Zemin”, diceva nel titolo, sopra la storia che ristampava l’annuncio ufficiale della sua morte.

Le bandiere dei principali edifici governativi e delle ambasciate cinesi all’estero sventolavano a mezz’asta, mentre anche le home page dei siti di e-commerce Taobao e JD.com sono diventate in bianco e nero.

Fuori dalla casa d’infanzia di Jiang nella città orientale di Yangzhou, le persone in lutto tenevano mazzi di crisantemi bianchi, un tradizionale simbolo cinese di lutto, ha detto a Reuters un testimone.

Alcuni si sono inginocchiati davanti a casa sua per rispetto.

“Riposa in pace, nonno Jiang”, recitava una nota su un bouquet.

A Shanghai, dove Jiang è morto, la polizia ha isolato le strade ma centinaia di persone hanno cercato di vedere il veicolo che si credeva trasportasse il suo corpo, secondo le immagini condivise sui social media cinesi.

In una foto, la gente mostrava uno striscione bianco e nero con la scritta: “Compagno Jiang Zemin, vivrai per sempre nei nostri cuori”.

Gli stranieri non sono invitati

Ma i governi stranieri, i partiti politici e le “persone amiche” non saranno invitati a inviare delegazioni o rappresentanti in Cina per partecipare alle attività di lutto, ha affermato l’agenzia di stampa ufficiale Xinhua.

In una delle più grandi banche straniere in Cina, ai dipendenti è stato chiesto di vestirsi di nero alle riunioni con le autorità di regolamentazione, al personale senior è stato chiesto di non farsi fotografare alle feste e la banca ha sospeso le attività di marketing per 10 giorni. L’istituto di credito ha detto a Reuters, parlando a condizione di anonimato perché non era autorizzato a parlare con i media.

La morte di Jiang arriva in un momento tumultuoso in Cina, dove le autorità sono alle prese con rare proteste di strada diffuse tra i residenti stufi delle rigide restrizioni COVID-19 a quasi tre anni dall’inizio della pandemia.

La Cina è sempre più in disaccordo con gli Stati Uniti e i suoi alleati su tutto, dalle minacce della Cina a Taiwan governata democraticamente, alle questioni relative al commercio e ai diritti umani.

Nonostante il temperamento focoso di Jiang, il suo lato umoristico, dove a volte canta e scherza con dignitari stranieri, contrasta con il suo successore dalla linea dura Hu Jintao e l’attuale presidente Xi Jinping.

Un utente su WeChat ha aggiunto un’emoji di candela e ha scritto: “È davvero una buona cosa avere qualcuno come leader, RIP”.

Alcuni utenti cinesi dei social media hanno pubblicato immagini e video di Jiang che parla o sorride e articoli su un discorso del 1997 che ha tenuto in inglese all’Università di Harvard.

Sia il governo statunitense che quello giapponese hanno offerto le loro condoglianze.

Il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti Adrian Watson ha affermato che durante le sue due visite negli Stati Uniti come presidente e numerosi incontri con funzionari statunitensi, Jiang “ha lavorato per far progredire le relazioni gestendo le nostre divergenze, una posizione che continua ancora oggi”.

Anche Taiwan, che Jiang ha minacciato di giochi di guerra in vista delle prime elezioni presidenziali dirette dell’isola nel 1996, ha detto di aver inviato le sue “congratulazioni” alla famiglia di Jiang, anche se ha “minacciato lo sviluppo del sistema democratico di Taiwan. Scambi con il potere”.

reportage delle redazioni di Pechino e Shanghai; Rapporto aggiuntivo di Engen Tham; Di Yu Lun Tian e Ben Blanchard; Montaggio di Raju Gopalakrishnan e Michael Perry

I nostri standard: Principi di fiducia di Thomson Reuters.